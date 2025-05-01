黨部被搜 趙少康籲朱立倫到法務部靜坐

檢調偵辦大罷免連署案，面對各縣市黨部接連被搜索、約談，國民黨昨天表示，檢調一連串辦藍不辦綠、先射箭再畫靶的辦案方式，大家難道不覺得不寒而慄？

中廣前董事長趙少康建議黨主席朱立倫，應率黨公職到法務部靜坐表達抗議。趙表示，民進黨的司法就是為政治服務，政治干預司法、司法干預罷免，民進黨小案大辦，什麼時候聽過因為偽造文書在搜索、羈押的？國家機器動成這樣，辦共諜案只有廿萬元交保，罷綠青年卻是五十萬元交保，這合乎比例原則嗎？

趙少康質疑，民進黨就是要製造寒蟬效應，讓大家害怕，導致罷綠進度緩慢，不少想罷免的人都會害怕未來會不會被查水表，他建議朱立倫應率國民黨公職到法務部前靜坐，光嘴巴抗議沒用，一定要有動作出來。

檢方調查基隆市政府民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統個人資料、協助罷免連署，國民黨文傳會主委林寬裕昨在中常會後受訪表示，不評論個案，若有不法交由法院裁判，但從最近一連串檢調的辦案方式，辦藍不辦綠、雙標、先射箭再畫靶、押人取供，現在回想所謂偵查不公開，難道大家不覺得不寒而慄嗎？

林寬裕說，從民眾黨前主席柯文哲，到現在的國民黨，每一件都是希望扼殺在野不同的意見，國民黨絕不會因此退卻，還是會堅持走自己的路。被問及中央黨部是否做好準備，林寬裕表示，「最終的目標不能排除」，但國民黨沒有什麼好懼怕的，他們也會做好充分準備，在法律範圍內維護自身權益。