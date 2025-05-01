聽新聞
0:00 / 0:00

黨部被搜 趙少康籲朱立倫到法務部靜坐

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

檢調偵辦大罷免連署案，面對各縣市黨部接連被搜索、約談，國民黨昨天表示，檢調一連串辦藍不辦綠、先射箭再畫靶的辦案方式，大家難道不覺得不寒而慄？

中廣前董事長趙少康建議黨主席朱立倫，應率黨公職到法務部靜坐表達抗議。趙表示，民進黨的司法就是為政治服務，政治干預司法、司法干預罷免，民進黨小案大辦，什麼時候聽過因為偽造文書在搜索、羈押的？國家機器動成這樣，辦共諜案只有廿萬元交保，罷綠青年卻是五十萬元交保，這合乎比例原則嗎？

趙少康質疑，民進黨就是要製造寒蟬效應，讓大家害怕，導致罷綠進度緩慢，不少想罷免的人都會害怕未來會不會被查水表，他建議朱立倫應率國民黨公職到法務部前靜坐，光嘴巴抗議沒用，一定要有動作出來。

檢方調查基隆市政府民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統個人資料、協助罷免連署，國民黨文傳會主委林寬裕昨在中常會後受訪表示，不評論個案，若有不法交由法院裁判，但從最近一連串檢調的辦案方式，辦藍不辦綠、雙標、先射箭再畫靶、押人取供，現在回想所謂偵查不公開，難道大家不覺得不寒而慄嗎？

林寬裕說，從民眾黨前主席柯文哲，到現在的國民黨，每一件都是希望扼殺在野不同的意見，國民黨絕不會因此退卻，還是會堅持走自己的路。被問及中央黨部是否做好準備，林寬裕表示，「最終的目標不能排除」，但國民黨沒有什麼好懼怕的，他們也會做好充分準備，在法律範圍內維護自身權益。

罷免

延伸閱讀

黃呂錦茹羈押因1證據？ 趙少康：她眼睛很不好根本不看

籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

潑朱立倫冷水 趙少康426不上街：媒體人不實際參與政治活動

放行大罷免進校園？趙少康「大學的脊梁都被壓斷」：教長下台

相關新聞

黨部被搜 趙少康籲朱立倫到法務部靜坐

檢調偵辦大罷免連署案，面對各縣市黨部接連被搜索、約談，國民黨昨天表示，檢調一連串辦藍不辦綠、先射箭再畫靶的辦案方式，大家...

基市民政處長認罪請辭 謝國樑「尊重司法」

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員偽造文書案，涉案的基市府民政處長張淵翔昨請辭獲准，他坦承擅用戶政系統協助罷免連署，法官裁定四...

涉洩個資助罷免張淵翔40萬交保 基檢抗告書今晚送地院

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國...

綠原民立委遭罷免 賴總統籲族人保住陳瑩、伍麗華

民進黨原民立委伍麗華、陳瑩被藍營發動罷免。兼任民進黨主席的總統賴清德今天授證給全國63處原住民族聯絡站總召集人，他說，陳...

罷團「粉紅超跑行動」快閃收件 拱天宮：不許在廟口

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香明天深夜將啟程，公民團體預告發起「粉紅超跑行動」，號召各罷團沿途拚連署收件；對此，拱天宮表示...

影／擔任一日志工 鷹爸：大罷免不是對立而是給國人信心

前飛官、玉山航空總經理「鷹爸」徐柏岳今天下午前往罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「中二解顏」總部擔任一日志工，他說面對共產主義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。