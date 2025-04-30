涉洩個資助罷免張淵翔40萬交保 基檢抗告書今晚送地院
基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國民黨罷免連署，昨晚法官裁定40萬交保。基隆地檢署不服裁定，今晚8時多已將抗告書送達基隆地院，地院表示將轉送高等法院分案。
基隆地院今晚指出，已收到基檢抗告書卷，將轉送高等法院分案，會有二種情況，一是裁定駁回，張淵翔仍交保；二是裁定發回更裁，地院會重新羈押庭。
昨晚檢方複訊後向法院聲押三人，領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發兩人收押，張淵翔雖嫌疑重大，但法官認為已坦承犯行，無羈押之必要性，昨晚裁定40萬交保，限制住居。但基隆不服裁定，今天上午決定提出抗告。張淵翔今天已向市長謝國樑請辭獲准。
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