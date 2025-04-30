涉洩個資助罷免張淵翔40萬交保 基檢抗告書今晚送地院

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
涉洩個資助罷免張淵翔40萬交保，基檢抗告書今晚送地院。記者游明煌／翻攝
涉洩個資助罷免張淵翔40萬交保，基檢抗告書今晚送地院。記者游明煌／翻攝

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國民黨罷免連署，昨晚法官裁定40萬交保。基隆地檢署不服裁定，今晚8時多已將抗告書送達基隆地院，地院表示將轉送高等法院分案。

基隆地院今晚指出，已收到基檢抗告書卷，將轉送高等法院分案，會有二種情況，一是裁定駁回，張淵翔仍交保；二是裁定發回更裁，地院會重新羈押庭。

昨晚檢方複訊後向法院聲押三人，領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發兩人收押，張淵翔雖嫌疑重大，但法官認為已坦承犯行，無羈押之必要性，昨晚裁定40萬交保，限制住居。但基隆不服裁定，今天上午決定提出抗告。張淵翔今天已向市長謝國樑請辭獲准。

罷免

延伸閱讀

質疑「市府通黨部」 綠批「盜個資助罷免」：謝國樑、朱立倫應道歉

防非法查詢個資 北市民政局研議建置即時預警系統

檢調查出基隆民政處長張淵翔利用戶政系統幫刪死亡黨員、更新個資

涉洩個資40萬交保 基隆市民政處長張淵翔請辭獲准

相關新聞

涉洩個資助罷免張淵翔40萬交保 基檢抗告書今晚送地院

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國...

綠原民立委遭罷免 賴總統籲族人保住陳瑩、伍麗華

民進黨原民立委伍麗華、陳瑩被藍營發動罷免。兼任民進黨主席的總統賴清德今天授證給全國63處原住民族聯絡站總召集人，他說，陳...

罷團「粉紅超跑行動」快閃收件 拱天宮：不許在廟口

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香明天深夜將啟程，公民團體預告發起「粉紅超跑行動」，號召各罷團沿途拚連署收件；對此，拱天宮表示...

影／擔任一日志工 鷹爸：大罷免不是對立而是給國人信心

前飛官、玉山航空總經理「鷹爸」徐柏岳今天下午前往罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「中二解顏」總部擔任一日志工，他說面對共產主義...

質疑「市府通黨部」 綠批「盜個資助罷免」：謝國樑、朱立倫應道歉

基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統個資、協助罷免議員連署，下午請辭獲准。民進黨今天質疑，這不僅涉及選罷舞弊，更...

藍黨工兼選委會委員有問題？新北選委會：民進黨也有推薦人選

身兼新北市選委會委員的國民黨新北市黨部書記長陳貞容因涉不實連署案，遭羈押禁見。新北民進黨議員批評是球員兼裁判，新北市選委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。