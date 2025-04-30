綠原民立委遭罷免 賴總統籲族人保住陳瑩、伍麗華

民進黨原民立委伍麗華、陳瑩被藍營發動罷免。兼任民進黨主席的總統賴清德今天授證給全國63處原住民族聯絡站總召集人，他說，陳瑩20年以來為原住民族爭取權益，伍麗華問政優質，籲族人一起保住2位好立委。

民進黨晚間發布新聞稿表示，民進黨原住民族事務部今天舉辦「2025年全國原住民族63處聯絡站總召集人授證」典禮，賴清德逐一頒證給原住民族聯絡站總召集人，並肯定全國原住民聯絡站總召集人與原住民副執行長肩負地方經營的任務，提供便利在地經營服務，與黨公職共同打造在地服務的可近性，建構在地服務系統。

民進黨秘書長林右昌、副秘書長何博文、立委陳瑩、伍麗華應邀出席。

賴清德說，民進黨長期與原住民族站在一起，原住民族政策與主張優於其他政黨，才有原住民的認同。

賴清德表示，民進黨有2位原住民族立委，是民進黨經過10幾年的努力，逐漸有原住民支持；陳瑩20年以來為原住民族爭取權益，伍麗華問政優質，2位立委在爭取原住民族權益上有傑出的表現，籲族人一起保住2位好立委。

賴清德強調，每位幹部與黨公職要同心為台灣、為原住民族打拚，只有擴大服務面向及長期深耕地方，讓族人感受到服務，才會持續得到原住民族人的支持。