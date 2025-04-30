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檢調查出基隆民政處長張淵翔利用戶政系統幫刪死亡黨員、更新個資

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
檢調查出張淵翔利用戶政系統幫刪死亡黨員、更新個資。記者游明煌／翻攝
檢調查出張淵翔利用戶政系統幫刪死亡黨員、更新個資。記者游明煌／翻攝

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書，協助國民黨罷免連署，下午已請辭獲准。檢調查出，張涉嫌擅用戶政系統協助比對國民黨基隆市黨員名冊刪除死亡名單，並協助更新地址等個資，增加有效連署份數以衝高數量。

張淵翔昨經法官訊問後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，法官認為張淵翔涉犯個人資料保護法之公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、刑法之行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大。

檢調查出，張淵翔涉嫌擅用戶政系統協助國民黨基隆市黨部連署，手法為以黨員名冊進入戶政系統幫忙比對死亡者加以刪除，避免成為無效連署；另以黨員名冊為比對基礎，協助更新黨員名冊內舊地址及資料，再以戶政系統查出黨員最新戶籍及相關資料，供黨部人士連署之用。

基隆地檢署針對張淵翔40萬元交保，將提抗告，正在研擬內容。

罷免

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