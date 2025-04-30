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拿人民隱私當政治武器！張之豪「三問」國民黨 怒批：違法且嚴重舞弊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨基隆市議員張之豪今天表示，他今天40幾歲了，在他印象中，聽到選舉做票已經是他小時候的事了，本以為台灣已經走過那年代，沒想到基隆市府民政處長張淵翔，竟還濫用戶政系統作為罷免連署之用。記者蔡晉宇／攝影
民進黨基隆市議員張之豪今天表示，他今天40幾歲了，在他印象中，聽到選舉做票已經是他小時候的事了，本以為台灣已經走過那年代，沒想到基隆市府民政處長張淵翔，竟還濫用戶政系統作為罷免連署之用。記者蔡晉宇／攝影

民進黨中央今天舉行記者會，民進黨基隆市議員張之豪今天表示，他今天40幾歲了，在他印象中，聽到選舉做票已經是他小時候的事了，本以為台灣已經走過那年代，沒想到基隆市府民政處長張淵翔，竟濫用戶政系統作為罷免連署之用，不但沒有謹守行政中立、依法行政，還幫忙國民黨違法作弊。

張之豪表示，國民黨幽靈連署越查越臭，竟直接開戶政系統偷個資，張淵翔是基隆市長謝國樑的愛將，也是基隆市選舉委員會總幹事，負責指揮公務員查對罷免資料的高官，沒想到卻把人民隱私當作政治武器使用，涉嫌違法查詢戶政系統的個人資料，直接協助國民黨罷免議員的連署，經過檢調訊問後，也已經坦承犯行。

張之豪指出，張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝設立的微信群組「勝之群組」，甚至在國民黨台南市黨部被搜索後，重組群組、刪除對話紀錄，明顯有滅證之嫌，這種從政府檔案中偷走人民個資的行為，已經不是「考生抄答案」等級的作弊了，而是「直接串通助教偷考卷」的極嚴重舞弊。

民進黨發言人吳崢表示，要三問國民黨，首先、民政處長為何要進入戶政系統盜取個資，背後有無受到何人指使？再者、基隆會是全台唯一個案嗎？最後張淵翔就是國民黨黨務系統培養起來的從政人才，國民黨莫再逃避政治責任。

吳崢指出，國民黨再多的奧步，也澆熄不了公民的怒火，這場造假騙局，不能讓它繼續蔓延，請大家站出來，完成連署、用力監督，一起用公民力量徹底終結國民黨的作弊文化。

張之豪 張淵翔 罷免

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