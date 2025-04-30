賴總統否認下令35藍委全罷 派系大老批卓冠廷得意忘形

綠營持續推動大罷免，傳出賴清德總統下令，35位藍營立委罷免案二階連署都要通過。據轉述，賴清德在今天民進黨中常會中澄清，他並未下令35個藍營立委罷免案第二階段連署都要通過，民進黨在罷免中的角色是從旁協助。

民進黨發言人卓冠廷日前政論節目表示，賴清德下令罷免案每區都要救，藍營立委35個罷免案都要過，賴更直接交辦林右昌，若有人抱怨議員、地方黨部不認真，請直接致電告知。

除了賴清德出面澄清，和卓冠廷同派系的正國會中常委陳茂松也表示，他身為正國會，都覺得卓冠廷這樣說，得意忘形。

關於民進黨台南市長初選激烈化，民進黨立委林俊憲、陳亭妃互相指稱對方和國民黨立委謝龍介交好。由於兩人都是民進黨中常委，該議題也延續到中常會上，據轉述，陳亭妃本來會中想要反應此事，但由於林俊憲今天不在場，因此賴清德在會中並未處理該議題。民進黨發言人吳崢表示，今天中常會沒有討論這方面議題。