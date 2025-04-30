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查個資助罷免！國民黨怒批「不寒而慄」：辦藍不辦綠、射箭再畫靶

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委林寬裕（中）今在中常會後受訪。圖／國民黨提供
國民黨文傳會主委林寬裕（中）今在中常會後受訪。圖／國民黨提供

檢方調查基隆市政府民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統個人資料、協助罷免連署，遭裁定交保候傳。國民黨今天表示，不評論個案，若有不法交由法院裁判；但檢調一連串辦藍不辦綠、先射箭再畫靶的辦案方式，難道大家不覺得不寒而慄？

國民黨文傳會主委林寬裕今在中常會後受訪表示，從最近一連串檢調的辦案方式，大概可以得到幾個結論，包括辦藍不藍綠、雙標、先射箭再畫靶、押人取供，甚至現在去回想所謂的偵查不公開，這些難道大家不覺得不寒而慄嗎？

林寬裕說，從這幾件事情可以看出，完全都是針對在野黨，從先前的民眾黨前主席柯文哲，到現在的國民黨，每一件都是希望扼殺在野不同的意見，國民黨絕對不會因為這樣有所退卻，還是會堅持走自己的路。至於張淵翔的個案，所有國家的電子系統，只要有留下任何的足跡，事後都可查閱，所以他是不是有不法，就交由法院來裁判，現在不必跟著帶風向的特定人士聞風起舞。

國民黨各縣市黨部陸續被搜索，被問及中央黨部是否做好準備，林寬裕表示，從柯文哲到底最近一連串針對國民黨各地黨部，大概可以看出來檢方辦案的脈絡，「最終的目標我想也不能排除」國民黨一向都是光明磊落，沒有什麼好懼怕的，他們也會做好充分準備，在法律範圍內維護自己的權益。

此外，民進黨秘書長林右昌昨天表示，針對大罷免連署案，可能要朝組織犯罪來偵辦，媒體詢問，林右昌的說法是不是在向檢調下指導棋？林寬裕表示，組織犯罪這件事情大家應該都可以很清楚，不見當局者針對系統性的詐騙案努力，只對一些跟他不同意見的人來辦案．這些很明顯都是為在野黨而來。

國民黨 基隆 罷免

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