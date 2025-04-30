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罷免連署二階達標「5月5日送件」 葉元之：相信選民眼睛雪亮
推動罷免中國國民黨籍立法委員葉元之公民團體今天下午公布，收到二階段連署3萬2000份，預計5月5日到新北市選委會送件。葉元之回應說，他問政與地方服務認真，相信選民眼睛雪亮。
臉書（Facebook）「罷免葉元之官方社團」與LINE「板橋罷免葉元之團隊」群組下午貼文與圖卡表示，連署第二階段收件，今天突破3萬2000份，已達法定門檻137%。感謝各黨團、商家出錢出力宣傳。
根據中選會公布資料，葉元之罷免案連署截止日為5月6日。「板橋大刪元」團隊表示，目前全速造冊中，預計5月5日送件至新北市選舉委員會。
貼文表示，後續仍會繼續收件，作為補件使用。另外，量能將陸續協助尚未達安全門檻的罷團。
對此，葉元之回應中央社記者詢問時表示，他是去年大家一票票選出的合法立委，會努力做好立委的工作。他說，上個會期被國會評鑑機構評為院會及教育文化優秀立委，問政表現名列前茅。
葉元之表示，他在地方服務認真，也有不少里長及團體願意背書。相信選民的眼睛是雪亮的，不會接受鬥爭式的罷免。
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