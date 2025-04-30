影／涉嫌洩漏民眾個資、偽造文書 民進黨籲基隆市選委會：暫停2罷免案

基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌洩漏個資、偽造文書協助罷綠議員連署，民進黨基隆市黨部今天開記者會要求基隆市政府對張淵翔停職查辦，因檢調正在調查案情，基隆市選委會應該要即刻採取行政程序調查，暫停張之豪、鄭文婷這兩個罷免案。謝國樑說，尊重司法調查。

民進黨基隆市黨部主委林明智說，民政處長張淵翔是政務首長，理應恪守行政中立原則，但他在法院坦承利用戶政系統來幫助罷免基隆市議員，涉嫌提供個資給特定人士偽造連署書，市長謝國樑難辭其咎，呼籲謝國樑將相關人等停職查辦，不要再推託責任。

林明智表示，張之豪的罷免案第一階段查對結果，不合格率高達43%，有偽造的高達32人。檢調正在調查案情，基隆市選委會應該要即刻採取行政程序調查，暫停這兩個罷免案。

市議員張之豪說，民政處長張淵翔昨晚已經認罪，洩漏個資難道是民政處長一個人所為，他希望基隆市政府徹查共犯。他相信絕大部分的公務員都是奉公守法，但是張處長要能夠犯案絕不是一個人能做到的，戶政系統的涉案人員一定要揪出來。

張之豪表示，謝國樑要負起政治責任，質疑張淵翔拿他人個資來犯罪，可能不止一次，是不是去年的拆樑行動就有跡象，而且張還是基隆市選委會前總幹事，希望謝國樑清楚交代，也呼籲市府員工現在就是當深喉嚨的時刻，勇敢站出來。

基隆絕沛領銜人陳青逸說，基隆市民都很納悶，為何市府的戶政資料會被國民黨拿去濫用，很多民眾因此反彈，跑來支持罷免林沛祥的人增多了。

謝國樑今天上午說明，他尊重司法，尊重訴訟相關程序來進行，被問到會不會調整職務的問題，他說，在這一、二天會和人事處、政風處及民政相關主管討論，假如有進一步消息會立刻向各位報告。

謝國樑還說，基隆市政府有非常多的員工，市府尊重法院的裁定，就如同他說的，希望大家都能把事情的經過說明清楚，偽造文書罪雖然是5年以下，但公務人員有可能加重二分之一，這件事情不能小覷。