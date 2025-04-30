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影／涉嫌洩漏民眾個資、偽造文書 民進黨籲基隆市選委會：暫停2罷免案

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市黨部今天召開記者會要求基隆市政府對張淵翔停職查辦，因檢調正在調查案情，基隆市選委會應該要即刻採取行政程序調查，暫停張之豪、鄭文婷這兩個罷免案。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市黨部今天召開記者會要求基隆市政府對張淵翔停職查辦，因檢調正在調查案情，基隆市選委會應該要即刻採取行政程序調查，暫停張之豪、鄭文婷這兩個罷免案。記者游明煌／攝影

基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌洩漏個資、偽造文書協助罷綠議員連署，民進黨基隆市黨部今天開記者會要求基隆市政府對張淵翔停職查辦，因檢調正在調查案情，基隆市選委會應該要即刻採取行政程序調查，暫停張之豪鄭文婷這兩個罷免案。謝國樑說，尊重司法調查。

民進黨基隆市黨部主委林明智說，民政處長張淵翔是政務首長，理應恪守行政中立原則，但他在法院坦承利用戶政系統來幫助罷免基隆市議員，涉嫌提供個資給特定人士偽造連署書，市長謝國樑難辭其咎，呼籲謝國樑將相關人等停職查辦，不要再推託責任。

林明智表示，張之豪的罷免案第一階段查對結果，不合格率高達43%，有偽造的高達32人。檢調正在調查案情，基隆市選委會應該要即刻採取行政程序調查，暫停這兩個罷免案。

市議員張之豪說，民政處長張淵翔昨晚已經認罪，洩漏個資難道是民政處長一個人所為，他希望基隆市政府徹查共犯。他相信絕大部分的公務員都是奉公守法，但是張處長要能夠犯案絕不是一個人能做到的，戶政系統的涉案人員一定要揪出來。

張之豪表示，謝國樑要負起政治責任，質疑張淵翔拿他人個資來犯罪，可能不止一次，是不是去年的拆樑行動就有跡象，而且張還是基隆市選委會前總幹事，希望謝國樑清楚交代，也呼籲市府員工現在就是當深喉嚨的時刻，勇敢站出來。

基隆絕沛領銜人陳青逸說，基隆市民都很納悶，為何市府的戶政資料會被國民黨拿去濫用，很多民眾因此反彈，跑來支持罷免林沛祥的人增多了。

謝國樑今天上午說明，他尊重司法，尊重訴訟相關程序來進行，被問到會不會調整職務的問題，他說，在這一、二天會和人事處、政風處及民政相關主管討論，假如有進一步消息會立刻向各位報告。

謝國樑還說，基隆市政府有非常多的員工，市府尊重法院的裁定，就如同他說的，希望大家都能把事情的經過說明清楚，偽造文書罪雖然是5年以下，但公務人員有可能加重二分之一，這件事情不能小覷。

基隆市選委會 張之豪 罷免 鄭文婷

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