民眾遭調查局闖入家中約談 罷團召集人賴苡任：當事人很害怕

罷免民進黨立委吳思瑤進入二階連署階段，卻有民眾向陳情遭調查局非法進入民宅，要求在家作筆錄、不得錄影等。罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任今表示，會協助當事人告發，但仍視個人意願，因為他擔心出面會被查水表，若不願出來，罷團也無可奈何。

罷團昨日傍晚5時許在媒體群組公布，今日上午「調查局再度上門擾民」記者會資訊，調查局疑似針對罷瑤補件開啟調查，有民眾陳情調查局上門查驗筆跡、要求做筆錄且民眾懷疑調查局偽造證據。直至晚間10時，罷團以顧及當事人隱私與權益為由，原訂記者會臨時取消，改以新聞稿方式對外說明。

賴苡任說，有民眾向罷團反映此事，他覺得調查局太過分，沒有搜索票就進入民宅，至少有2位調查局人員在場，自己作為屋主在家錄影還被喝止不准錄，當下感到非常憤怒跟害怕；就連民眾家人要外出上班，調查局還問要不要請假、可幫忙出示公文讓他向公司請假。

賴苡任坦言，今天上午原有一場記者會，但因陳情民眾擔心被查水表，不敢出面而取消。當事人仍在考慮要不要站出來，因為還是會怕；罷團會持續溝通，若他願意出來，將會請立委針對此事開記者會，但是當事人若不願意，罷團也是「無可奈何」。