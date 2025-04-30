童子瑋批市政團隊變政黨打手 謝國樑：大部分奉公守法

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書，協助國民黨罷免連署。民進黨議長童子瑋發文表示，基隆市民不會接受一個市長，把整個市政團隊變成政黨打手的工具。謝國樑說，大部分市府員工都奉公守法，沒有參與其中，不希望被形容成市府員工都有這樣的問題。

童子瑋被視為下屆民進黨市長熱門人選，他今天說，民政處長張淵翔親口承認，利用職務非法查詢市民個資、協助國民黨罷免連署，已遭法院裁定交保，這是具體的司法調查與自白事實。

童子瑋表示，市政府的局處首長帶頭違法，竟然跟黨部主委一起盜取民眾個資，國民黨是在地方執政，還是在地方亂搞，這件事看得清清楚楚。

童子瑋指出，謝國樑市長身為市府最高行政負責人，難道可以不知道自己一手任命的處長，在用市府資源幫政黨造假連署？如果你知道，那是你就是共謀；如果你不知道，那就是更大的失職。基隆市民不會接受一個市長，把整個市政團隊變成政黨打手的工具，一邊口口聲聲說著反罷免，一邊偷偷摸摸搞罷免。

童子瑋質疑，國民黨在地方有十幾席縣市首長，在黨主席下令下發動報復性罷免，又有多少縣市也有類似的問題？這是不是個案？國民黨應該要說清楚。

謝國樑上午說明強調，市府還有很多努力工作、奉公守法的員工，還是要繼續努力把工作做好。大部分市府員工都沒有參與其中，不希望被形容成市府員工都有這樣的問題。