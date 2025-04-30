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基市府民政處長涉洩個資、偽造文書交保 基檢將提抗告

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基市府民政處長涉洩個資、偽造文書交保，基檢將提抗告。記者游明煌／攝影
基市府民政處長涉洩個資、偽造文書交保，基檢將提抗告。記者游明煌／攝影

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書，協助國民黨罷免連署。基隆地檢署今天表示，本案仍有相關需要釐清之處，將敘明理由後提起抗告。

檢方昨晚向法院聲押張淵翔，經法官訊問後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，依據卷內被告及同案被告國民黨基隆黨部主委吳國勝、領銜人游正義等人供證，罷免提議人名冊、罷免提議人名冊查對結果，及其手機內通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，認為張淵翔涉犯個人資料保護法之公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、刑法之行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大，但裁定40萬元交保，限定住居。

基隆地檢署今天下午表示，本案仍有相關需要釐清之處，將敘明理由後提起抗告。

偽造文書 張淵翔 罷免

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