詐騙較去年同期增五倍 賴士葆：檢調響應大罷免無心打詐

罷免綠委吳思瑤的連署行動持續進行，罷團昨收到陳情，有民眾中旬遭調查局上門詢問是否有簽署罷免吳思瑤的提議人名冊，調查局人員未出示搜索票就進入民宅，還要求在家中作筆錄、留筆跡、不得錄影，更問他是民進黨還是國民黨。

2025-04-30 13:48