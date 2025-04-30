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詐騙較去年同期增五倍 賴士葆：檢調響應大罷免無心打詐

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

我國詐騙頻傳，國民黨立委賴士葆說，今年前三個月詐騙犯罪率，較去年同期增加五倍，破獲率卻下降三成，檢調大批人力在響應大罷免，無心打詐

詐騙手法推陳出新，近期出現詐騙集團假借代辦貸款名義，詐取自然人憑證、密碼與身分證影本，再大量開設數位存款帳戶，導致許多無辜民眾淪為人頭戶。

賴士葆說，銀行發現有詐騙集團詐取民眾自然人憑證，再大量開設各銀行數位存款帳戶，成為詐騙人頭戶，詐騙集團手法不斷推陳出新。

賴士葆指出，今年前三個月詐騙犯罪率高達198%，發生數較去年同期增加五倍，破獲率卻下降三成，檢調大批人力在響應大罷免，無心打詐，看來民眾保護自己最好的方法就是不要把非必要的個資交給他人。

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