發起罷免立委楊瓊瓔團體：距離二階送件門檻只差2500

發起罷免國民黨台中市第三選區立委楊瓊瓔團體「中三拒瓔」今天宣布，距離二階連署門檻只差2500分，據了解，楊瓊瓔團體早有因應三階投票準備，支持者也已備戰，準備出門投票反罷免。

中三拒瓔今天在臉書寫「跟所有關心中三罷免連署狀況的朋友夥伴們報告，我們距離送件門檻只差2500！」

該團體說，從差一萬到差5千，現在剩下2千5，這中間是所有志工的血淚努力，是所有連署超人的超常發揮；他們說原本不敢站出來的鄉親們紛紛起身，挺身而出，用自己的名字寫下歷史、寫下對家鄉的愛與守護。

中三拒瓔是台中第三選區罷免團體，罷免楊瓊瓔第二階段連署開跑後，曾在潭子勝利路舉行誓師大會，該團體說，二階門檻是3萬5，目標收到6萬5。

據指出，楊瓊瓔團隊最近仍照原本行程，每周安排楊瓊瓔在地方多場會勘，爭取建設經費，傾聽地方心聲，該團隊預估二階連署多位立委都會通過，他們積極因應，但並非為了罷免案才因應，平常就努力服務和解決地方難題。