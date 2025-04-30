查戶政比對國民黨員個資罷免議員 張淵翔坦承犯行

檢方偵辦基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統查詢個資，協助比對國民黨基隆市黨員名冊，刪除死亡名單、更新黨員地址以利連署罷免民進黨籍議員，涉犯個資法、刑法偽造私文書罪，法院認為張已坦承犯行、裁准交保。

檢調28日搜索國民黨基隆市黨部，帶走大批基隆市黨員名冊，經綜合勾稽罷免提議人名冊、黨員名冊及被告手機內通訊軟體對話等證據後，懷疑張淵翔利用職務之便非法利用戶政系統查詢個資，協助國民黨推動罷免基隆市議員鄭文婷、張之豪。

調查發現，張淵翔為提高提議書正確率，涉嫌查詢戶政系統協助比對黨員名冊，若有黨員已死亡則予以刪除，另為有效增加提議書數量，以黨員名冊為基礎，協助更新資料，例如黨員名冊內為舊地址，透過戶政系統可查出此名黨員最新戶籍地址資料。

經檢察官漏夜複訊後，認定張淵翔犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見張淵翔，法院昨天召開羈押庭後，認定張淵翔涉犯個人資料保護法公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，及刑法行使偽造私文書罪。

法院指出，張淵翔犯罪嫌疑重大，雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，考量張淵翔坦承犯行，認無羈押的必要性，准以新台幣40萬元具保，並限制住居於現住所，且不得與共犯、證人聯繫、接觸。

律師蔡家豪表示，張淵翔涉犯個人資料保護法，依法可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。張淵翔又具備公務員身分，按同法規定「公務員假借職務上之權力、機會或方法，犯本章之罪者，加重其刑至1/2」。

律師蔡家豪指出，張淵翔即便採取認罪策略，但法院日後審理時，至多僅能考量犯後態度，但無法依法減輕刑度。