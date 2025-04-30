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罷免宣傳車廣播「市府非法提供個資」 林沛祥：不要抹黑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書，協助國民黨罷免連署。今天上午罷免立委林沛祥宣傳車在街頭四處跑，不斷廣播市府非法提供個資給國民黨，還使用微信群組。林沛祥回應，不要政治操作做、抹黑。

綠營發動罷免國民黨立委林沛祥，藍營「以罷制罷」罷免民進黨市議員鄭文婷和張之豪。中選會審查提議人名冊疑有偽造情事，函文向基檢告發。鄭、張也向檢方舉發提議人有「死亡連署」涉及偽造文書罪。

今天上午罷免林沛祥宣傳車在街頭四處跑，不斷廣播「市府非法提供個資給國民黨，還使用微信群組」，請大家趕快看新聞報導。宣傳車行經基隆市政府前時，員警多人還出來戒護，擔心停在市府前，但只有繞行沒有停留。

檢調發現，張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝為罷免連署而成立的通訊群組「勝之群組」，後來因為發生國民黨台南市部被搜索，領銜人紀文荃重組群組，還刪除內容，檢調懷疑張淵翔透過該管道與黨部互相聯絡，提供民政系統的協助。

林沛祥回應，他是看到新聞報導之後才知道有所謂「勝之群組」，也沒有加入過，現在所有人的正確做法，應該是等到偵查結束後公開所有資料，才去針對這些事情做評論，這些捕風捉影、刻意在偵查不公開去做政治操作抹黑的，他不會承認這些無的放矢的指控。

罷免宣傳車廣播：市府非法提供個資，林沛祥：不要抹黑。記者游明煌／攝影
罷免宣傳車廣播：市府非法提供個資，林沛祥：不要抹黑。記者游明煌／攝影

個資 偽造文書 國民黨 基隆 張淵翔 林沛祥 罷免 鄭文婷

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