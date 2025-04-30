罷免藍委丁學忠將達二階門檻 張麗善：已做好重新選舉準備

罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠的公民團體，已宣布二階連署份數已超越門檻，民進黨大動員罷免藍委，雲林縣長張麗善今表示，已做好重新選舉準備。

張麗善今受訪表示，我們知道他們勢在必行，一定會將二階完全完成，她覺得丁學忠表現很好，沒有罷免他的理由，但是現在民進黨整個在推動的情況下，這樣的一個波瀾，一定會嚴重衝擊到。

她表示，在第三階已做好重新選舉的準備，她也呼籲所有的鄉親，雖然我們有選舉、創制、複決，還有罷免權，但是罷免權不能被濫用。

對於表現好的立法委員，應更理性、更勇敢地保護好真正為我們做事的人，要出來投「不同意罷免票」來守護丁學忠，也要守護所有國民黨的立法委員。

國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡表示，已做好重新選舉準備，下月開始將透過客廳會、宣講等方式，呼籲民眾一同守護丁學忠。