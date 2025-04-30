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罷免藍委丁學忠將達二階門檻 張麗善：已做好重新選舉準備

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善針對公民團體罷免立委丁學忠連署已達二階門檻表示，已做好重新選舉準備。
雲林縣長張麗善針對公民團體罷免立委丁學忠連署已達二階門檻表示，已做好重新選舉準備。

罷免國民黨雲林第一選區立委丁學忠的公民團體，已宣布二階連署份數已超越門檻，民進黨大動員罷免藍委，雲林縣長張麗善今表示，已做好重新選舉準備。

張麗善今受訪表示，我們知道他們勢在必行，一定會將二階完全完成，她覺得丁學忠表現很好，沒有罷免他的理由，但是現在民進黨整個在推動的情況下，這樣的一個波瀾，一定會嚴重衝擊到。

她表示，在第三階已做好重新選舉的準備，她也呼籲所有的鄉親，雖然我們有選舉、創制、複決，還有罷免權，但是罷免權不能被濫用。

對於表現好的立法委員，應更理性、更勇敢地保護好真正為我們做事的人，要出來投「不同意罷免票」來守護丁學忠，也要守護所有國民黨的立法委員。

國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡表示，已做好重新選舉準備，下月開始將透過客廳會、宣講等方式，呼籲民眾一同守護丁學忠。

丁學忠 國民黨 張嘉郡 張麗善 罷免 雲林

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