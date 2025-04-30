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指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

「戰獨裁搞錯方向」 李艷秋列舉賴清德4件事曝「無能」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
賴清德總統（前）。記者胡經周／攝影
賴清德總統（前）。記者胡經周／攝影

國民黨4月26日上凱道「戰獨裁」活動，資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，426號稱25萬人去向賴清德總統「戰獨裁」，其實在野根本搞錯方向，「戰獨裁」跟大部分百姓無關，在野被司法東廠迫害，大部分老百姓也不關心，所以賴清德總統有恃無恐，「他真正在意的，是人民揭穿他是個無能之人」。「戰無能」才是人民憤怒的焦點。

「無能才會走向獨裁」，李艷秋細數賴總統就職1年做了什麼以及沒做什麼。她列舉：

1、面目猙獰去欺負幾個陸配，弄得人家妻離子散。

2、府院黨首長身邊布滿共諜，事件爆發到現在沒有說明、沒有懲處、沒有道歉，總統府更在匪諜諮議吳尚雨曝光前先讓他離職，以示與他無關；賴總統的無能及不敢作為，使抗中保台成為笑話。而且，匪諜就這幾咖嗎？

3、跪送台積電給美國，經濟部長承認，整條護國神山的供應鍊都會離開台灣，台灣基本被挖空；即便如此，還得不到川普一絲滿意的眼神。

4、應美國要求，延長兵役、拉高後備徵召的年齡、規畫男女皆兵，一旦發生戰事，父母兒女將一起上戰場。賴清德等同向全民宣告，他無能與中共談和平，也無能搞好兩岸關係，更無能搞台灣獨立，讓台灣的未來充滿不確定，下個世代都將毀在他手上」。

李艷秋表示，執政者為了掩飾自己無能，特別熱衷擴充權力，「用權力的光環讓百姓以為他神功附體」。光環是我們給的，我們有權力收回。套句賴清德總統自己的話：我們要用更大的民主，讓執政者向絕對多數低頭，絕不能讓執政者因為無能，踏出獨裁的第一步。

共諜 兵役 台積電 國民黨 李艷秋 罷免 賴清德 陸配

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