罷團宣布二階達標 洪孟楷：正面對決籲支持者投不同意票

罷免二階連署進入倒數階段，罷免國民黨立委洪孟楷團體今天宣布二階連署收件達標。洪孟楷在立法院受訪表示，這是早已預料到的事，「接下來就是正面對決時刻」，將呼籲支持者出門投下不同意票；35名可能過二階的藍委也一定堅定合作，「一席也不能少」，共同度過難關。

罷免新北市第一選區、洪孟楷的罷免團體「罷洪！！刻不容楷」今天上午在臉書粉絲團宣布，第二階段連署已收到5萬592份連署書，達成130%安全門檻。

洪孟楷上午在立法院表示，從4月26日凱道抗議活動可以看到，廣大民意站在街頭，對執政者表達不滿，許多民眾不認同執政黨所發起的「惡罷」。現在的執政者沒有看到台灣面臨美國關稅以及世界的變動，只想在國內找敵人，讓台灣更加對立，他沒有辦法接受。

洪孟楷說，身為中央民意代表，他就是專業監督、理性問政，以台灣2350萬人民的利益為最優先，所以面對這次執政黨所發起的惡罷 ，無論最後中選會訂在何時進行第三階段投票，他一定會正面迎戰，呼籲支持者踴躍出來投下不同意罷免票，力挺真正做事的人。

日前民進黨發言人、新北市議員卓冠廷公開透露，總統、民進黨主席賴清德下令35個藍委罷免案都要過。洪孟楷呼籲，請民進黨秘書長林右昌好好向國人說明清楚，賴總統是何時下令？怎麼下令？民進黨公職是不是有來自高層的壓力？這是全國人民都想知道的。