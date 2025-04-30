有入罷基隆議員「勝之群組」？ 林沛祥：政治操作抹黑

基隆民政處長張淵翔坦承擅用戶政系統查個資，據檢調追查，張曾加入與國民黨基隆市黨部聯絡的通訊群組「勝之群組」。有政治評論員質疑，國民黨基隆立委林沛祥是否知情及加入？林反嗆，他不知情也沒加入，現在是偵查不公開，不該在此時捕風捉影、政治操作做抹黑。

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，張淵翔被聲押，昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書兩罪，協助國民黨罷免連署。

檢調發現，張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝為罷免連署而成立的通訊群組「勝之群組」，後來因為發生國民黨台南市部被搜索，領銜人紀文荃重組群組，還刪除內容，檢調懷疑張淵翔透過該管道與黨部互相聯絡，提供民政系統的協助。有政治評論員也質疑，林沛祥什麼都不知道嗎？有沒有加入過微信群組「勝之群組」？