快訊

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨北市黨部2幹部羈押禁見確定 高院：連署偽文非一般偽文可比擬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
國民黨台北市黨部總幹事姚富文因涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料罪等罪，羈押禁見確定。圖／聯合報系資料照
國民黨台北市黨部總幹事姚富文因涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料罪等罪，羈押禁見確定。圖／聯合報系資料照

台北地檢署聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，台北地方法院4月19日以初文卿、姚富文行使偽造私文書等罪嫌重大，羈押禁見。兩人抗告，台灣高等法院今駁回確定。

台北地檢署接獲告發，指罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的團體疑偽造提議書，14日指揮調查局台北市調處搜索，並約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。檢調過濾扣案卷證，及比對涉案被告與證人的說法後，17日再發動第2波偵查行動，搜索國民黨台北市黨部等地，並約談黃呂錦茹、初文卿、姚富文、曾繁川。

檢方複訊後，認為黃呂錦茹等4人涉犯刑法偽造文書及違反個人資料保護法，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，並有羈押之必要，18日聲請羈押禁見，但後來黃呂錦茹、曾繁川無保請回。

姚富文、初文卿抗告部分，高院認為兩人涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料罪等罪嫌重大，有事實足認有串證及湮滅證據之虞，經審酌偽造提議人名冊，不僅對被冒名人的憲法權利產生危害，更可能影響公職人員罷免結果，動搖我國民主政治基石，並損害我國選舉制度健全發展，影響程度顯非一般偽造文書、違反個人資料保護法的案件可比擬。

高院認為若只命具保、責付、限制住居，不足以確保後續偵查程序順利進行，有羈押及禁止接見、通信必要，因此駁回姚富文、初文卿抗告。

而原本無保請回的黃呂錦茹，因檢方抗告而發回重裁，北院25日傳她開羈押庭，庭審2小時後也裁定羈押禁見。

國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料罪等罪嫌重大，遭羈押禁見，他提抗告，台灣高等法院駁回確定。圖／聯合報系資料照
國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料罪等罪嫌重大，遭羈押禁見，他提抗告，台灣高等法院駁回確定。圖／聯合報系資料照

偽造文書 罷免

延伸閱讀

獨／黃呂錦茹遭押黨部剩工友開門 地方焦慮擔心「他」接主委就垮了

黃呂錦茹羈押因1證據？ 趙少康：她眼睛很不好根本不看

「身敗名裂」黃呂錦茹手寫信控政治追殺 律師揭4大疑點：背後勢力不單純

黃呂錦茹當庭收押反應曝光 一度情緒激動「拒絕提抗告」

相關新聞

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

國民黨上周發起凱道遊行「戰獨裁」，資深媒體人李艷秋表示，在野根本搞錯方向，賴清德總統真正在意的，是人民揭穿他是個「無能」之人，「戰無能」才是人民憤怒的焦點。

基民政處長洩個資高層授意？謝國樑：刑法我很清楚謹慎

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔被聲押，昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書兩罪，協助國民黨罷免連署，嫌疑重大。基隆市長謝國樑今天說，尊重司法；至於議員質疑是否有「高層」授意？謝強調，他對於刑法的構成的要件，是非常清楚且謹慎的。

罷免過最低門檻綠民代助攻 葉元之：民進黨議員都沒正事可幹

新北市立委葉元之罷免案第二階段聯署已過最低門檻至2萬6561人連署，未免無效連署無法進三階，今新北民進黨團總召廖宜琨帶頭...

「戰獨裁搞錯方向」 李艷秋列舉賴清德4件事曝「無能」

國民黨4月26日上凱道「戰獨裁」活動，資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，426號稱25萬人去向賴清德總統「戰獨裁」，其實在野根本搞錯方向，「戰獨裁」跟大部分百姓無關，在野被司法東廠迫害，大部分老百姓也不關心，所以賴清德總統有恃無恐，「他真正在意的，是人民揭穿他是個無能之人」。「戰無能」才是人民憤怒的焦點。

罷團宣布二階達標 洪孟楷：正面對決籲支持者投不同意票

罷免二階連署進入倒數階段，罷免國民黨立委洪孟楷團體今天宣布二階連署收件達標。洪孟楷在立法院受訪表示，這是早已預料到的事，「接下來就是正面對決時刻」，將呼籲支持者出門投下不同意票；35名可能過二階的藍委也一定堅定合作，「一席也不能少」，共同度過難關。

有入罷基隆議員「勝之群組」？ 林沛祥：政治操作抹黑

基隆民政處長張淵翔坦承擅用戶政系統查個資，據檢調追查，張曾加入與國民黨基隆市黨部聯絡的通訊群組「勝之群組」。有政治評論員質疑，國民黨基隆立委林沛祥是否知情及加入？林反嗆，他不知情也沒加入，現在是偵查不公開，不該在此時捕風捉影、政治操作做抹黑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。