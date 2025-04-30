國民黨北市黨部2幹部羈押禁見確定 高院：連署偽文非一般偽文可比擬

台北地檢署聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，台北地方法院4月19日以初文卿、姚富文行使偽造私文書等罪嫌重大，羈押禁見。兩人抗告，台灣高等法院今駁回確定。

台北地檢署接獲告發，指罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的團體疑偽造提議書，14日指揮調查局台北市調處搜索，並約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。檢調過濾扣案卷證，及比對涉案被告與證人的說法後，17日再發動第2波偵查行動，搜索國民黨台北市黨部等地，並約談黃呂錦茹、初文卿、姚富文、曾繁川。

檢方複訊後，認為黃呂錦茹等4人涉犯刑法偽造文書及違反個人資料保護法，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，並有羈押之必要，18日聲請羈押禁見，但後來黃呂錦茹、曾繁川無保請回。

姚富文、初文卿抗告部分，高院認為兩人涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料罪等罪嫌重大，有事實足認有串證及湮滅證據之虞，經審酌偽造提議人名冊，不僅對被冒名人的憲法權利產生危害，更可能影響公職人員罷免結果，動搖我國民主政治基石，並損害我國選舉制度健全發展，影響程度顯非一般偽造文書、違反個人資料保護法的案件可比擬。

高院認為若只命具保、責付、限制住居，不足以確保後續偵查程序順利進行，有羈押及禁止接見、通信必要，因此駁回姚富文、初文卿抗告。