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基隆民政處長涉查戶政系統助罷免 吳思瑤：嚴重醜聞

中央社／ 台北30日電

基隆民政處長張淵翔涉查戶政系統助罷免，法院裁定新台幣40萬元交保。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，此案涉及行政機關濫用行政權限來幫助罷免團體，進行造假連署等，這是嚴重醜聞，支持法辦。

檢調偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，懷疑基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌查詢戶政系統，協助罷免連署，向法院聲請羈押張淵翔，法院裁定40萬元交保。

法院表示，張淵翔經訊問後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，犯罪嫌疑重大，雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，考量張淵翔對犯行供承不諱，認無羈押的必要性，尚非不得以具保替代羈押的處分。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，這是罷免行動中最大、最嚴重的醜聞，因為這涉及的是行政機關濫用行政權限，提供名冊來幫助罷免團體進行造假、冒名連署，非同小可。

吳思瑤質疑，她看到新聞報導，尤其當事人對於這些事情似乎坦承不諱，這就幾乎可以確認國民黨進行系統性的集體犯罪偽造，而現在國民黨執政縣市利用行政權限，非法、違法介入民主的罷免行動，絕對要嚴肅地偵辦、繩之以法。

吳思瑤強調，如果違法還不能調查，台灣就不是一個法治國家，民進黨團支持法辦、嚴辦及究責。

個資 偽造文書 吳思瑤 基隆 張淵翔 罷免 連署書 鄭文婷

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