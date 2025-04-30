基民政處長涉洩個資綠批系統性問題 謝國樑：多數奉公守法

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書，協助國民黨罷免連署。民進黨議員鄭文婷今天說，這是台灣地方制度史民主政治發展最黑暗的一頁，這是系統性的問題。謝國樑說，市府還有很多努力工作、奉工守法的員工，大部分市府員工都沒有參與其中。

鄭文婷說，基隆市政府在市長謝國樑主政下，為台灣的地方制度史民主政治發展畫下最黑暗的一頁，謝的民政處長張淵翔涉嫌擅自使用戶政系統協助罷免議員的工作，法院交保40萬的原因是坦承不諱，事證明確。

鄭文婷表示，這不是只有張淵翔個人的問題，這是系統性的問題，一級主管的處長盜用全市民的戶政資料，市長事前完全不知情嗎？如果不知情就是昏庸，如果知情就是幫兇，市長不能迴避這個問題。

鄭文婷指出，市長謝國樑很有可能牽涉其中，寧願犧牲全市民的個資，還不敢對張淵翔的職務做交代，還要保護，偽造文書、洩露個資是小事嗎？

鄭文婷表示，知法要守法，而不是製造斷點，希望謝國樑的法律有讀通、有讀好。張淵翔有坦白從寬獲得交保，與國民黨基隆市黨部主委吳國勝一樣，都坦白了，才會交保。她要提醒被收押的領銜人紀文荃和國民黨仁愛區黨部張金發坦白從寬，因為隱匿事實才被收押，呼籲一切坦白，「在抄名單的地點在哪裡，連我們都知道。」

謝國樑對議員質疑稍早說明，市府還有很多努力工作、奉工守法的員工，還是要繼續努力把工作做好。大部分市府員工都沒有參與其中，不希望被形容成市府員工都有這樣的問題。