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罷免二階達標「早有心理準備」 洪孟楷喊：出來投反對票

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
大罷免浪潮襲來，罷免洪孟楷團隊今宣布，第二階段連署已突破法定門檻，累積總數達5萬592件。 圖／聯合報系資料照片
大罷免浪潮襲來，罷免洪孟楷團隊今宣布，第二階段連署已突破法定門檻，累積總數達5萬592件。 圖／聯合報系資料照片

罷免浪潮襲來，罷免洪孟楷團隊今宣布，第二階段連署已突破法定門檻，累積總數達5萬592件，相當於選區10%門檻的130%。立委洪孟楷回應，早就有心理準備，會呼籲支持者投下不同意票；同時向執政黨喊話，台灣面臨關稅等挑戰，卻只想在島內找敵人，會團結藍35位立委合作，一席也不能少。

罷免洪孟楷團隊指出，第二階段連署已突破法定門檻，累積總數達5萬592件，相當於選區10%門檻的130%，並感謝所有志工的付出與市民的支持，不過團隊也強調，罷免行動尚未結束，第三階段的投票將是最關鍵的一戰，盼能催出高投票率，實現民意監督與責任政治，且第二階段罷免連署將持續收件至5月12日止，呼籲尚未簽署的民眾把握最後機會。

洪孟楷回應，執政黨發起的大罷免，其實任何進入第二階段的35位委員，對過關早就有心理準備。接下來就是正面對決的時刻，一定會堅定呼籲支持者出來投下不同意反對票，「守護你現在的立委，堅定力挺做事的人」，且從426廣泛民意站在街頭裡面，是對執政者表達不滿。

洪認為，台灣正走向反民主、獨裁路上，有很多民眾、中間選民選擇沒有發聲，不代表認同支持現在的作法及執政黨發起的惡霸，執政者有沒有看到台灣面臨關稅，卻只想在島內找敵人，無法接受讓國家變更對立，35位委員會充分合作團結，一席也不能少，一起度過這次難關。

國民黨 執政黨 洪孟楷 罷免

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