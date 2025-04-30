收海外罷免連署書 林俊憲：海外學子獻給家鄉的情書

民進黨持續投入大罷免，民進黨立委林俊憲今天在立法院舉行「飄洋跨海送情書，海外連署捍民主」記者會，林俊憲表示，海外連署行動將持續擴大，不僅鼓勵更多海外台灣人加入，也呼籲國內民眾踴躍投入罷免連署行動。共同守護自由民主。

林俊憲指出，感謝所有海外師生及僑胞的支持，這312份連署書猶如海外學子獻給家鄉的情書，這些連署書有超過一半，是針對罷免北部立委，前4名分別是王鴻薇、羅智強、賴士葆及徐巧芯，顯示出海外台灣人對於這幾位立委的不適任特別有感。

林俊憲說，目前除了這次帶回台灣的312份外，在加拿大各省，包括卑詩省528份、安大略省913份、亞伯特省88份以及魁北克省60份，總共1500多份連署罷免書，展現海外台灣人無比堅定的民主意志與行動力。

台裔教授山人幸琪參與加拿大台灣青年的「楓起來罷爆」，在加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）內也設立罷免連署站。山人幸琪今天在記者會將這批象徵海外情感與民主信念的連署書交給林俊憲。山人幸琪表示，北美是使用的紙張格式與連署書格式不符，需要透過網購A4紙或是透過香港志工從香港帶來自行列印，甚至罷團連署站點也需要以注音標示，避免中國人的騷擾，海外連署工作有許多辛苦與不便。