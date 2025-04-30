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遠見調查／四成五反對大罷免 認浪費資源及加深惡鬥

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
全台大罷免延燒。圖／聯合報系資料照片
全台大罷免延燒。圖／聯合報系資料照片

全台大罷免延燒，根據遠見調查結果顯示，民眾對大罷免行動，有45.9％表示不贊成（29.2％很不贊成，16.6％不太贊成），贊成比例則占40.0％（24.5％很贊成，15.5％有點贊成）。針對反對罷免原因，有48.3％浪費社會及行政資源，17.2％認為加深朝野惡鬥。

結果指出，贊成罷免的民眾中，63.2％贊成罷免藍委，僅9.5％贊成罷免綠委，另有18.4％認為不分藍綠立委，只要做得不好都應該罷免。

至於民眾反對罷免的原因，48.3％認為是「浪費社會及行政資源」，17.2％認為會「加深朝野惡鬥」，11.9％認為「罷免理由不足或欠缺正當性」，4.4％擔心「影響施政與政策延續性」，3.0％認為是「年輕人被慫恿」，12.4％認為「以上都有」。

調查指出，泛藍有80.7％不贊成罷免，泛綠有81.1％贊成罷免，台灣民眾黨有77.4％不贊成罷免；政黨中立者則是有47.1％不贊成罷免，23.9％贊成罷免。各地區對罷免看法略有差異，大台北基隆、桃竹苗、中彰投、雲嘉南及宜花東，不贊成罷免的比例較高；高屏澎則是贊成罷免的比例比較高。

遠見認為，民眾反對倒閣與罷免的原因，主要是浪費社會與行政資源，以及加深朝野惡鬥，兩者合計皆占六成以上。反應出多數民眾對於政治與社會安定的期許。

本次調查由遠見民意研究調查​​​​​​​執行，調查對象為居住在台灣，年滿20歲以上民眾​​​​​​，調查期間自4月21日至4月28日​​​​​​​，以電腦輔助電話訪問調查（CATI）進行，​樣本規模為1445份​​​​​​​，在95％信賴度下，估計最大抽樣誤差為±2.58％。​

根據遠見調查結果顯示，民眾對大罷免行動，有45.9％表示不贊成（29.2％很不贊成，16.6％不太贊成），贊成比例則占40.0％（24.5％很贊成，15.5％有點贊成）。圖／擷取自遠見民意研究調查
根據遠見調查結果顯示，民眾對大罷免行動，有45.9％表示不贊成（29.2％很不贊成，16.6％不太贊成），贊成比例則占40.0％（24.5％很贊成，15.5％有點贊成）。圖／擷取自遠見民意研究調查

罷免

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