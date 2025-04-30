遠見調查／憂浪費社會及行政資源 過半民眾皆不贊成倒閣

大罷免潮延燒，台北市長蔣萬安日前拋出倒閣議題，主張用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。不過，根據遠見調查顯示，民眾對於倒閣看法，有50.9％表示不贊成（22.4％很不贊成，28.5％不太贊成），贊成的比例占32.6％（14.1％很贊成，18.5％有點贊成）。

民調顯示，不論是泛綠或是泛藍的民眾，都有大約半數不贊成倒閣，比例相當接近。泛藍有49.5％不贊成倒閣，42.7％贊成；泛綠有52.2％不贊成倒閣，37.5％贊成；台灣民眾黨有66.5％不贊成倒閣，29.2％贊成；政黨中立者則是有46.5％不贊成倒閣，21.5％贊成倒閣。

遠見認為，結果反映台灣社會對如何回應治理不滿，仍傾向制度性與穩健方式處理，有跨越政黨界限的共識。至於各地區對倒閣看法略有差異，雲嘉南地區贊成與不贊成倒閣的比例相去不遠，其餘地區則是不贊成比例較高。

進一步觀察民意在「罷免」與「倒閣」兩項行動上的態度關聯，調查顯示，贊成罷免的民眾中，47.7％贊成倒閣，43.8％不贊成；不贊成罷免的民眾中，僅25.3％贊成倒閣，65.4％不贊成倒閣。

民眾反對倒閣的原因，45.9％認為是「浪費社會及行政資源」，15.2％認為會「加深朝野惡鬥」，16.0％認為「倒閣理由不足或欠缺正當性」，12.7％擔心「影響施政與政策延續性」，5.8％認為「以上都有」。

贊成倒閣的民眾中，59.3％「希望國會重新改選展現新民意」，34.0％認為是「行政團隊做得不好不適任」。