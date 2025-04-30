吳宗憲指最高檢下指導棋嚴辦藍罷免案？邢泰釗：當然沒有！

國民黨4月26日上凱道「戰獨裁」活動，資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，426號稱25萬人去向賴清德總統「戰獨裁」，其實在野根本搞錯方向，「戰獨裁」跟大部分百姓無關，在野被司法東廠迫害，大部分老百姓也不關心，所以賴清德總統有恃無恐，「他真正在意的，是人民揭穿他是個無能之人」。「戰無能」才是人民憤怒的焦點。

2025-04-30 12:06