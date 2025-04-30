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吳宗憲指最高檢下指導棋嚴辦藍罷免案？邢泰釗：當然沒有！

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
最高檢察署檢察總長邢泰釗上午出席活動時，針對是否有辦藍不辦綠的情形，邢泰釗回應「沒有，當然沒有！」，隨後快步入會場。記者蘇健忠／攝影
最高檢察署檢察總長邢泰釗上午出席活動時，針對是否有辦藍不辦綠的情形，邢泰釗回應「沒有，當然沒有！」，隨後快步入會場。記者蘇健忠／攝影

行政院院長卓榮泰、環境部部長彭啓明、內政部部長劉世芳、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗上午一起出席表揚「守國土護山河：榮耀查緝先鋒－國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。

法務部調查局中機站調查官洪予柔、台中地檢署檢察事務官戴瑞慧、雲林地檢署檢察官莊珂惠、桃園地檢署檢察官王念珩、台中地檢署檢察官黃芝瑋、環境部環管署中區環管中心技正李春明、環境部環管署北區環管中心技正徐位宏、桃園市政府環保局稽查員簡崢諺、內政部警政署保七總隊偵查佐張立源、雲林縣警局保安警察隊副隊長劉丁心等受表揚人接受卓院長表揚。

國民黨立委吳宗憲4月26日在凱道「反綠共、戰獨裁」集會中，指稱檢察總長邢泰釗召開視訊會議要求各地檢署，嚴辦藍營、與嚴辦藍營所支持的罷免連署站。最高檢察署發布新聞稿嚴正聲明，檢察總長邢泰釗從未曾親自也未視訊要求各檢察機關嚴辦藍營、與嚴辦藍營所支持的罷免連署站，吳宗憲所言完全子虛烏有，嚴重誤導國人視聽。最高檢察署檢察總長邢泰釗今天出席活動時，針對罷免幽靈連署是否有辦藍不辦綠的情形，邢泰釗回應「沒有，當然沒有」。

行政院院長卓榮泰（左七）、環境部部長彭啓明（右四）、內政部部長劉世芳（左五）、法務部部長鄭銘謙（右五）、最高檢察署檢察總長邢泰釗（右三）上午一起出席表揚「守國土護山河：榮耀查緝先鋒－國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。記者蘇健忠／攝影
行政院院長卓榮泰（左七）、環境部部長彭啓明（右四）、內政部部長劉世芳（左五）、法務部部長鄭銘謙（右五）、最高檢察署檢察總長邢泰釗（右三）上午一起出席表揚「守國土護山河：榮耀查緝先鋒－國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。記者蘇健忠／攝影
行政院院長卓榮泰（左）上午在環境部部長彭啓明（右）陪同下出席「守國土護山河：榮耀查緝先鋒－國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。記者蘇健忠／攝影
行政院院長卓榮泰（左）上午在環境部部長彭啓明（右）陪同下出席「守國土護山河：榮耀查緝先鋒－國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。記者蘇健忠／攝影

罷免

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