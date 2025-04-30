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基民政處長洩個資高層授意？謝國樑：刑法我很清楚謹慎

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府民政處長張淵翔被聲押，昨晚法院裁定40萬元交保。記者游明煌／翻攝
基隆市政府民政處長張淵翔被聲押，昨晚法院裁定40萬元交保。記者游明煌／翻攝

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔被聲押，昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書兩罪，協助國民黨罷免連署，嫌疑重大。基隆市長謝國樑今天說，尊重司法；至於議員質疑是否有「高層」授意？謝強調，他對於刑法的構成的要件，是非常清楚且謹慎的。

張淵翔妻子籌到40萬元辦理交保後，與張今天凌晨步出法院上車離去，手上拿一個資料袋，但不發一語。

謝國樑今天上午說明，指昨天深夜民政處長張淵翔40萬元交保，他尊重司法，尊重訴訟相關程序來進行，被問到會不會調整職務的問題，他說，在這一、二天會和人事處、政風處及民政相關主管討論，假如有進一步消息會立刻向各位報告。

針對檢調表示還有共犯未到案，謝國樑表示，基隆市政府有非常多的員工，市府尊重法院的裁定，就如同他說的，希望大家都能把事情的經過說明清楚，偽造文書罪雖然是5年以下，但公務人員有可能加重二分之一，這件事情不能小覷。

謝國樑強調，市府還有很多努力工作、奉工守法的員工，還是要繼續努力把工作做好。大部分市府員工都沒有參與其中，不希望被形容成市府員工都有這樣的問題。

媒體詢問議員鄭文婷質疑張淵翔是否有「高層」指示或授意？應進一步查明，市長也要說清楚。謝國樑對此回應說，他在政大法研所刑法中心念了4年半，才把他的碩士辛苦拿到，基本上，他對於刑法的構成的要件，他是非常清楚且謹慎的。

基隆市長謝國樑今天說，尊重司法；至於議員質疑有「高層」授意，謝強調，他對於刑法的構成的要件，是非常清楚且謹慎的。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天說，尊重司法；至於議員質疑有「高層」授意，謝強調，他對於刑法的構成的要件，是非常清楚且謹慎的。記者游明煌／攝影
基隆市政府民政處長張淵翔被聲押，昨晚法院裁定40萬元交保。記者游明煌／翻攝
基隆市政府民政處長張淵翔被聲押，昨晚法院裁定40萬元交保。記者游明煌／翻攝
基隆市長謝國樑今天說，尊重司法；至於議員質疑有「高層」授意，謝強調，他對於刑法的構成的要件，是非常清楚且謹慎的。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天說，尊重司法；至於議員質疑有「高層」授意，謝強調，他對於刑法的構成的要件，是非常清楚且謹慎的。記者游明煌／攝影

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