砸書款250萬馳援隊友 羅智強打造反惡罷台灣戰車隊

面臨罷免危機的國民黨立委礙於法規無法對外募款，僅能咬牙苦撐。國民黨立委羅智強今天表示，他的新書「護民主・反惡罷」銷售成績亮眼，書款250萬將全部投入反惡罷前線，分配給中南部5位新科立委的選區，打造「反惡罷台灣戰車隊」。

羅智強表示，在大家熱情支持下，新書「護民主・反惡罷」銷售成績亮眼。為了回應這份支持，他決定率先將5000本新書的書款250萬元，全部投入反惡罷最前線！這筆資源，他將分配給中南部5位新科立委的選區，每個選區投入50萬元，打造「反惡罷台灣戰車隊」，在地方宣揚他的新書「護民主・反惡罷」的理念。

羅智強說，他支援對象包括台中市立委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、南投縣立委游顥、雲林縣立委丁學忠，讓台灣戰車隊馳援同志，成為反惡罷最強悍的前線突擊部隊。

羅智強指出，賴清德總統已經下令，罷免國民黨立委35案全過，罷光在野立委。這場惡罷，是大鯨魚壓小蝦米，是國家機器鎮壓異己，更是把人民的納稅錢變成打手的軍費，要用金山銀山，輾壓為民主奮戰的人。而他出版「護民主・反惡罷」，就是要以「小書本」對抗「大鯨魚」，用微光匯聚星火，點燃抗爭的希望。

羅智強表示，他從來不是為自己一個人戰鬥，這一次也一樣，即便他自己正面臨惡罷狂潮，即便他自己的戰線吃緊，但他仍堅持，一席都不能少。因此，他決定，率先打造「第一階段台灣戰車隊」，從中台灣最需要支援的新科立委開始，讓台灣戰車隊在各地集結，成為反惡罷的火線戰力。

羅智強指出，新科立委是國民黨未來的中堅力量、是改革的希望、是抗衡亂政的起點，他們資源少、壓力大，卻扛起巨大的責任，也因此成為民進黨優先狙擊的對象。

羅智強說，他支援5位新科立委，這只是起點，50萬對一場罷免戰來說，只是杯水車薪，但這是他拋磚引玉的開始。接下來，他將在「台灣戰車隊」的基礎上，串聯更多力量，發動更多行動，組建更多台灣戰車，走上街頭，走上凱道，全面迎戰獨裁。

羅智強強調，他會堅守大安，也會竭盡所能，撐住每一位戰友，絕不讓民進黨用權力與資源打垮任何一個在野的希望，這是他給自己的承諾，也是他要貫徹到底的使命，賴清德想靠惡罷，實現國會戒嚴，他們絕不能讓賴清德得逞。