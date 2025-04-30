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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

朱立倫「罷免賴清德」 他指不可能任務、有望達到2目的

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）說，從520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫（中）說，從520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。記者胡經周／攝影

國民黨主席朱立倫喊出「罷免賴清德總統」，他還說，從520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各種方式的罷免賴清德運動。

對此，媒體人黃暐瀚在臉書表示，先前已經多次說過，罷免總統的門檻是「29、76、977」，彈劾總統的門檻是「57、76、大法官」，都是「不可能的任務」。既然這樣，朱立倫還提出要罷免總統、彈劾總統做什麼呢？

黃暐瀚解讀，因為朱立倫要「集結反賴勢力」、要「打擊賴的氣勢」、要「阻止大罷免過關」。

根據美麗島電子報的最新民調，賴總統不滿意度首次超過滿意度，47.3% vs. 47.1%死亡交叉。黃暐瀚表示，比照去年520就職上任時賴總統的支持度45.2%，其實還多出了快2%，鐵粉都還在。不過，「不滿意者」，從原本的25.3%升高到47.3%，整整多出22%。

他說，這22%，就是朱立倫跟台中市長盧秀燕要號召的族群，不過兩人做法不同，朱立倫硬戰，盧秀燕溫和。結論是，朱立倫提「罷免總統、彈劾總統」，當然是不會成功的。卻有可能因此提高藍營氣勢，並減少藍委在大罷免中損失的席次，最後鞏固朱立倫在黨內的領導地位，也就是主席連任。

黃暐瀚說，就如同大罷免令藍營及支持者氣憤難耐一樣，朱立倫對賴總統提出罷免之後，支持賴清德總統的「47.1%」族群，也會同仇敵愾，提升士氣，增加罷免藍委的決心。狹路相逢勇者勝，這將是一場，矛盾對決。

罷免

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