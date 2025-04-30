基隆民政處長擅用戶政系統查個資認罪 還有多人未到案

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆民政處長張淵翔昨晚交保，他涉嫌擅用戶政系統查個資，坦承犯罪，還有多人未到案。記者邱瑞杰／攝影
基隆民政處長張淵翔昨晚交保，他涉嫌擅用戶政系統查個資，坦承犯罪，還有多人未到案。記者邱瑞杰／攝影

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔被聲押，昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書兩罪，協助國民黨罷免連署，嫌疑重大，法官認為無羈押之必要性，但限制住居；據了解，全案尚有多名共犯未到案，將還有下一波約談動作。

綠營發動罷免國民黨立委林沛祥，藍營「以罷制罷」罷免民進黨市議員鄭文婷和張之豪。中選會審查提議人名冊疑有偽造情事，函文向基檢告發。鄭、張也向檢方舉發提議人有「死亡連署」涉及偽造文書罪。

張淵翔經法官訊問後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，依據卷內被告及同案被告國民黨基隆黨部主委吳國勝、領銜人游正義等人供證，罷免提議人名冊、罷免提議人名冊查對結果，及其手機內通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，認為張淵翔涉犯個人資料保護法之公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、刑法之行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大。

檢調追查後，目前全案尚有多名共犯未到案，將在下一波約談再釐清部分疑點。檢調指出，張淵翔如何與黨部人員互動、提供連署人名單、透過何人、何管道提供還要依查扣資料釐清。目前了解，張淵翔疑利用戶政系統協助查詢相關個人資料，介入罷免連署。

檢調發現，張淵翔曾加入主委吳國勝為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」，後來因為發生國民黨台南市部被搜索，領銜人紀文荃重組群組，還刪除內容，檢調懷疑張淵翔透過此管道與黨部互相聯絡，提供民政系統的協助。

罷免

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