台南市黨部被搜 秒刪群組 成了基檢聲押基市領銜人關鍵

基隆地方法院召開羈押庭，裁定罷免案領銜人紀文荃、國民黨仁愛區黨部主任張金發收押禁見。裁定意旨顯示，紀文荃在國民黨台南市黨部被搜索後，重組工作群組，並向其他成員表示「原群再請大家清除」。紀、張否認犯行，且有共犯尚未到案，確有勾串或湮滅未及查明事證可能性，裁准收押。

檢方也聲押同帶群組內的基市府民政處長張淵翔，法院裁定意旨指出，張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，依檢方調查卷證，綜合勾稽後，足認張淵翔犯罪嫌疑重大。雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，考量張供承不諱，認無羈押必要性，准以40萬元具保，並限制住居，不得與共犯、證人聯繫、接觸。

綠營發動罷免國民黨立委林沛祥，藍營罷免民進黨市議員鄭文婷（仁愛區）和張之豪（安樂區）反制，提議人名冊疑有偽造情事。檢調28日持法院核發的搜索票，兵分六路搜索，並帶回相關人士調查。

檢察官偵訊後，聲押紀文荃、張金發和張淵翔，國民黨基隆市黨部主委吳國勝、罷張領銜人游正義、罷鄭備補領銜人許紹業，分以30萬元、15萬元、3萬元具保候傳。

基隆地院29日晚間6時30分召開羈押庭，歷經5個多小時審理，午夜11時50分裁定紀文荃、張金發收押禁見，張淵翔40萬元並限制住居。

法官指出，紀文荃、張金發否認檢察官指控罪行，但依同案被告張淵翔、吳國勝、游正義供證、罷免提議人名冊、罷免提議人名冊查對結果、黨員名冊、被告等人持用手機內通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，足認兩人犯罪嫌疑重大。

檢調人員檢閱全案被告手機內通訊軟體對話紀錄，顯示吳國勝在「勝之群組」（為罷免連署而成立的微信群組）轉貼「國民黨台南市黨部被搜索！帶回6人調查！」新聞連結後，紀文荃隨即將原群組成員移除退出，再重組群組，並向其他成員表示「原群再請大家清除」。

紀、張否認犯行，且所述避重就輕，與同案被告及證人存有歧異，因尚有多位共犯尚未到案，事理上確可認為有勾串或湮滅未及查明事證之可能性，非以羈押不足以確保後續偵查、審判或執行程序順利進行，裁定羈押並禁止接見通信，不予禁止收授物件。