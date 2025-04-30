基市民政處長張淵翔40萬交保 張妻具保後 凌晨步出法院
基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，發動搜索後，查出基市府民政處長張淵翔牽涉其中，聲請羈押。基隆地方法院審理後，29日午夜裁定張以40萬元交保。張淵翔30日凌晨零時20分步出法警室，與妻子一起搭車離開法院。
綠營發動罷免國民黨立委林沛祥，藍營罷免民進黨市議員鄭文婷（仁愛區）和張之豪（安樂區）反制。中選會審查提議人名冊疑有偽造情事，函文向基檢告發。鄭、張也向檢方舉發提議人中有人已死亡，「死亡連署」涉及不法。
檢調28日持法院核發的搜索票，前往國民黨基隆市黨部等6處地點搜索，查扣相關事證，並將涉案的罷鄭領銜人紀文荃、備補領銜人許紹業和罷張領銜人游正義帶回市調站調查後，28日午夜移送基檢複訊後，檢方聲押紀文荃，許、游分以3萬元、15萬元交保。
前往國民黨基隆市黨部搜索的市調站人員，將主委吳國勝、書記長李銘議、一組總幹事蕭壯峰和張金發，依證人身分帶回協助調查後，李、蕭請回，吳、張因有涉案情節釐清，也被送往基檢。檢察官複訊後，聲押張金發，吳國勝以30萬元交保。
檢調查辦過程中，從在國民黨基隆市黨部查扣的資料中，發現提議人名冊製作過程中，張淵翔疑牽涉其中，市調站人員28日傍晚緊急約談到案，並移送檢察官複訊後聲押。
基隆地院29日晚間6時30分召開羈押庭，依序審理紀文荃、張淵翔和張金發涉案情節及事證。檢察官認為3人犯罪嫌疑重大，不予羈押恐有滅證、勾串共犯之虞。法官審理後，裁定紀文荃、張金發收押禁見，張淵翔具保40萬元並限制住居。張妻隨後具保，張淵翔30日凌晨零時20分與妻子一起搭車離開法院。
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