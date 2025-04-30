基檢偵辦罷免案涉偽造文書 2領銜人收押 民政處長交保

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，聲押基市府民政處長張淵翔、罷免領銜人紀文荃和國民黨仁愛區黨部主任張金發。基隆地方法院29日晚間開庭審理5個多小時後，裁定紀文荃、張金發收押禁見；張淵翔40萬元交保，限制住居。

綠營發動罷免國民黨立委林沛祥，藍營罷免民進黨市議員鄭文婷（仁愛區）和張之豪（安樂區）反制。中選會審查提議人名冊疑有偽造情事，函文向基檢告發。鄭、張也向檢方舉發提議人中有人已死亡，「死亡連署」涉及不法。

檢調28日持法院核發的搜索票，前往國民黨基隆市黨部等6處地點搜索，查扣相關事證，並將涉案的罷鄭領銜人紀文荃、備補領銜人許紹業和罷張領銜人游正義帶回市調站調查後，28日午夜移送基檢複訊。

前往國民黨基隆市黨部搜索的市調站人員，則將主委吳國勝、書記長李銘議、一組總幹事蕭壯峰和張金發，依證人身分帶回協助調查。李銘議和蕭壯峰製作筆錄後請回。吳國勝和張金發因有涉案情節釐清，也被送往基檢由檢察官複訊。

檢調查辦過程中，從在國民黨基隆市黨部查扣的資料中，發現提議人名冊製作過程中，張淵翔疑牽涉其中，市調站人員28日傍晚緊急約談到案，並移送檢察官複訊。

檢察官漏夜偵訊後，今凌晨以張金發、紀文荃、張淵翔涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪，嫌疑重大且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。吳國勝、游正義、許紹業分別以30萬元、15萬元、3萬元具保候傳。