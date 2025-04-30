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藍新北黨部被查…陳貞容遭押！侯友宜看不下去「司法打壓」

聯合報／ 記者蔣永佑邱瑞杰葉德正王慧瑛劉懿萱／連線報導
新北市調處人員28日一早到國民黨新北市黨部書記長陳貞容（右）的桃園住處帶人，將她載到市黨部配合搜索行動，陳貞容29日羈押禁見。記者許正宏／攝影
新北市調處人員28日一早到國民黨新北市黨部書記長陳貞容（右）的桃園住處帶人，將她載到市黨部配合搜索行動，陳貞容29日羈押禁見。記者許正宏／攝影

檢調前天同時在新北、基隆搜索，帶回國民黨新北市黨部書記長陳貞容，及基隆市府民政處長張淵翔罷免領銜人紀文荃和國民黨仁愛區黨部主任張金發等人，四人遭聲押禁見，其中陳貞容准押；張淵翔等三人昨晚也開羈押庭，截稿前法官仍未裁定。

檢察官昨天凌晨將陳貞容依涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪聲押，前後訊問達十九小時；新北地院上午開羈押庭，認定陳女犯嫌重大且有串證之虞，裁定收押禁見。

據了解，檢調經分析、勾稽首波偵蒐內容，包括比對涉案人供詞及數位還原等跡證，發現似在黨員名冊外流及偽冒連署的過程中，陳貞容疑似扮演關鍵角色，因此持新事證聲請二度搜索新北市黨部獲准。

開庭時，國民黨新北市黨部主委黃志雄到場關心，得知陳貞容被羈押後，怒批「政治辦案」，一定抗告。他說，司法辦藍轟轟烈烈，小案大辦、輕罪重判，對藍營黨工下重手，對綠營卻給很大彈性，明顯差別待遇，非常惡劣。

陳貞容是政黨推薦新北市選委會委員，新北市民政局長林耀長說，會通報中選會，由行政院通知免職，再請政黨重新推薦新人選後派任。

新北市長侯友宜感嘆，辦案應該是有多少證據辦多少事，但這段時間司法變成打壓異己的工具。國民黨新北市議會黨團書記長王威元指出，反對任何選擇性辦案與政治操作，呼籲檢調機關秉持專業，勿受政治壓力影響，破壞社會信任。

另外，綠營在基隆推動罷免國民黨立委林沛祥，藍營也反制推動罷免民進黨議員鄭文婷張之豪，二人向檢方舉發藍營罷免連署涉偽造。基隆檢方昨聲押張淵翔、紀文荃和張金發；國民黨基隆市黨部主委吳國勝等人三到卅萬元交保。

鄭文婷說，合理懷疑市府還有更高的主管牽涉其中，不是任由這件事情好像跟基隆市長一點關係都沒有。基市府發言人呂謦煒僅回應「尊重檢方辦案」。基隆市長謝國樑受訪說，是否調整張的職務，要看後續裁定決定。

侯友宜 張之豪 張淵翔 林沛祥 罷免 聲押 謝國樑 鄭文婷 黃志雄

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