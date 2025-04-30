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綠撇賴清德主導大罷免 藍批「說溜嘴」

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁林銘翰／台北報導
傳出賴清德總統（圖）下令，卅五位國民黨立委罷免案，二階連署都要通過。民進黨秘書長林右昌昨急忙澄清。圖／聯合報系資料照片
傳出賴清德總統（圖）下令，卅五位國民黨立委罷免案，二階連署都要通過。民進黨秘書長林右昌昨急忙澄清。圖／聯合報系資料照片

綠營持續推動大罷免，傳出賴清德總統下令，卅五位國民黨立委罷免案，二階連署都要通過。民進黨秘書長林右昌昨表示，罷免行動是公民團體自主，從來不是民進黨主導，一貫立場就是從旁全力協助、並維護公民團體權利；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也說，黨團沒有收到、也沒聽說賴清德下達軍令狀。

民進黨發言人卓冠廷前天政論節目表示，賴清德下令罷免案每一區都要救，國民黨立委卅五個罷免案都要過第二階段連署；賴清德更直接交辦林右昌，若有人抱怨議員、地方黨部不認真，請直接致電告知。

林右昌昨表示，罷免行動是公民團體自主行為，從來不是民進黨主導，民進黨一貫立場主張就是全力協助，並維護公民團體權利；黨中央有五項指示與要求，希望所有黨公職全力協助，民進黨的態度清楚，就是從旁全力支持。

他表示，個別罷免選區公職人員是否努力協助，黨中央都會全力關心，中央黨部服務台也收到許多關心民眾來電，如果有黨公職不夠積極，黨會提醒。

吳思瑤表示，民進黨團沒有收到賴清德軍令狀相關訊息，民進黨就是從旁協助公民團體，不讓公民團體孤單；罷免是由人民推動，民進黨定位很清楚，一定和公民團體站在一起，確保憲法賦予人民的權利。

國民黨表示，林右昌急著為「綠共」洗地，卓冠廷把賴清德的大罷免計畫說溜嘴，還要林右昌洗地；民進黨試圖掩蓋錯誤、誤導輿論，這種可笑又可悲的表現，只讓人民更加看清民進黨的真面目。

民眾黨發言人張彤表示，卓冠廷前一天才做出公開宣示，林右昌昨天大動作出面澄清，就連自家立法院黨團都潑冷水，綠營方向大轉彎、上演網內互打，難道是眼見被揪出「賴主席下達罷免軍令狀，以黨領政完全不演了」，因此趕快一個扮黑臉、一個扮白臉滅火，又或者只是一齣地方議員被黨中央打臉的鬧劇。

張彤批評，如果卓冠廷所言屬實，賴清德貴為國家元首，下達軍令狀全力推動大罷免，恰好坐實綠色黨國體制現形，民進黨坐領人民納稅錢正事不做，每天只想搞政治鬥爭與大罷免；如果只是地方議員為了搏聲量，最終被中央黨部打臉的茶餘飯後笑話，卓冠廷不但是不適任議員，更是信用破產的發言人。

卓冠廷 吳思瑤 林右昌 罷免 賴清德

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