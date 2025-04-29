無妄之災…議員攤位竟被公審 陳宥丞嘆：是服務不是罷免

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨北市議員陳宥丞每周二會親自與律師團隊，分別在服務處與夜市提供法律諮詢、市政陳情服務。圖／引用自陳宥丞臉書
民眾黨北市議員陳宥丞每周二會親自與律師團隊，分別在服務處與夜市提供法律諮詢、市政陳情服務。圖／引用自陳宥丞臉書

國民黨立委李彥秀罷免案，正二階連署中。不過民眾黨議員陳宥丞近日在內湖的服務攤位竟被網友公審，原來是他的服務攤位被網友傳上社群，並誤認為是罷免連署攤位。陳宥丞今天也在臉書澄清，表示「擺攤是在服務！不是罷免！」

有網友在Threads上貼文說，剛在內湖737巷看到民眾黨陳宥丞在擺罷免連署站！就問民眾黨是在罷免什麼意思的？「正常人真的很難認知民眾黨這黨到底在衝啥小⋯」

陳宥丞今天在臉書無奈澄清，表示每周二他與律師團隊分別在服務處與夜市親自提供法律諮詢、市政陳情服務，沒想到最近全台大罷免遍地開花，他的服務攤位，竟被人拍照上網公審，說「民眾黨陳宥丞在內湖737擺攤搞罷免。」還好，有網友也留言回覆陳宥丞是在服務。

陳宥丞說，不曉得是見到黑影就開槍，還是戴著意識形態的濾鏡作祟，無論如何，他跟團隊會繼續履行承諾，堅持在地方擺攤提供服務，尊重每一個公民意志的展現，但不應該什麼事情都用意識形態對立分化，也請給做事的人多點空間。

罷免 陳宥丞

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