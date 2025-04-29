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反制三階罷免 醫籲藍白繼續「引蛇出洞」讓賴清德成破口

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

罷免連署傳出賴清德總統下令，35位國民黨立委罷免案二階都要通過，但遭綠營否認。醫師沈政男認為，三階投票將升高為朝野對決，反惡罷策略就是繼續「引蛇出洞」讓綠營失言，著墨關稅議題，這都將成為「賴清德破口」。

沈政男指出，426上凱道「反綠共、戰獨裁」最大收穫，是讓賴清德說出「反獨裁要到天安門」這句話，成功引蛇出洞，正好彰顯了賴清德的政治風格，也就是訓政，用教訓的方式來跟民眾講話與制定政策。

然而，有人把徐巧芯做成芻像，在大罷免連署現場當眾擺弄，猶如文化大革命的手法，反而引發一般民眾反感；賴清德講「反獨裁要去天安門」，也會激起原本對他沒什麼惡感的民眾，想聽聽藍白論述，甚至進而出門去投下反對大罷免的票。

他進一步表示，二階連署即將告終，看起來會有20名以上藍委進入三階投票，而三階與前兩階連署最大的不同，不再是「好啦，看你們在街頭拉得那麼可憐，就幫你簽一下」那樣的偽民間活動，而是即將升高為朝野對決。

此外，最新美麗島民調顯示，賴清德的執政滿意度已略低於不滿意度，絕大多數人對台灣經濟現況不滿意；該民調也顯示，7成民眾認為政治介入媒體，6成認為政府濫用權力與司法選擇性辦案。

沈政男建議，未來藍白反惡罷的策略，就是要繼續「引蛇出洞」，讓綠營做出與說出更多偏激離譜的言行，讓更多民眾出來投下反對大罷免的票；並多加著墨川普關稅議題，這都將是「賴清德破口」的出血點。

國民黨 沈政男 罷免 藍白 賴清德

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