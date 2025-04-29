國民黨喊罷免賴清德難度高 學者再嘆：換蕭美琴情況更糟

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇等今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請國立東華大學退休教授施正鋒，討論在野提議罷免賴清德總統一事。施正鋒說，自己做了沙盤推演，罷免賴清德相當困難，尤其就算成功罷免掉，換副總統蕭美琴上台，情況可能不會更好。

針對前總統陳水扁演講提到，總統不該把手伸進司法與媒體一事。施正鋒回憶，過去黨外雜誌時代，還可以偷偷寫稿，細水長流累積能量；如今網路媒體時代，隨便都可不講道理直接檢舉，先是關中天，後又瞄準TVBS，顯示現在的民進黨根本沒有肚量。尤其先前426大遊行，賴清德說應去天安門抗議，這就好像「民進黨搞家暴，被舉報後反問說隔壁也家暴為何不抓？」

對於國民黨主席朱立倫提罷免賴清德，施正鋒表示，民進黨有本錢搞大罷免是因為是執政黨。國民黨民代很多都剛上台，還沒有服務票、資源也不夠，也發動大罷免其實是自投羅網，他認為是部分藍營民代在為難朱主席。

施正鋒強調，自己已做過相關沙盤推演，如果倒閣等於回到終點，反正行政院長卓榮泰也非賴嫡系，換掉無妨；而如行政院解散國會就要重新選，屆時現在在野黨能不能重新獲得國會多數，有困難。

施正鋒指出，尤其要罷免總統，要全體立法委員4分之1提議、全體立法委員3分之2同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數投票，有效票過半數同意罷免才算通過，光在國會一關就很難通過。況且，就算真的罷免，也是蕭美琴遞補，蕭美琴過去任駐美代表拚命替美國人說話，質問台灣為何不吃萊豬，如果蕭美琴來應對現在美國總統川普關稅，情況可能更糟。

針對美麗島電子報民調，賴清德滿意度與不滿意度黃金交叉，何志勇說，對民進黨政府的不滿已經在426遊行的時候顯示，當時捷運台大醫院站已經人多到出不去，民眾搭捷運來總不會是遊覽車動員吧？民調看的是趨勢，賴清德民調下滑，未來可能步入川普第一任的後塵，一蹶不振。

陳學聖批評，賴清德打壓媒體，還叫人民去天安門前抗議，根本是自甘墮落，居然拿民主自由的台灣去跟共產黨比？

何志勇也說，在西方媒體被認為對政府是擔任對立的角色，被比喻為封建時代社會三階級（貴族、僧侶、平民）以外的第四階級（the fourth estate，現常譯為「第四權」），其監督政府的權利（right）不該被打壓。現在民進黨對在野司法追殺，其實就是小案大辦，超過法律上的比例原則，就像「闖紅燈就被判死刑」。