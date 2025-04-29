藍黨工遭押 黃心華批綠營影射選委干政：見獵心喜、假爆料真抹黑
國民黨新北市黨部書記長陳貞容遭羈押禁見，綠營人士質疑其身兼選舉委員會委員「不當兼任」一事，新北市議員黃心華今表達不解與譴責，痛批民進黨持續政治操弄、刻意帶風向，是見獵心喜、編造情節。
黃心華指出，陳貞容擔任選委會委員完全依法行政，依據「直轄市縣市選舉委員會組織準則」第3點規定，直轄市選委會委員由中央選舉委員會提請行政院長任派，過程合法合規，任何政黨人士皆可擔任選委，民進黨籍的詹加鴻也在其中，現在卻只針對國民黨黨職人員進行政治操作，顯示民進黨雙重標準。
他質疑，民進黨是否是想透過醜化在野黨籍選委，影響各縣市選委會的運作，或是進一步控制罷免程序，讓地方選務機關「只許綠營活動、不准他人連署」？
黃心華強調，國民黨從未質疑制度本身，反倒是民進黨一再玩弄制度，現在反咬在野黨干政，顯得荒謬又惡劣，呼籲民進黨回到制度本質，停止假爆料真抹黑，別再讓司法與選務同時蒙羞。
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