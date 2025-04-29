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彰化第三選區罷藍二階衝刺 公布綠議員連署成績也將直搗鐵票區

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣區域立法委員第三選區謝衣鳯罷免團體全力衝刺連署拚三階。記者簡慧珍／攝影
彰化縣區域立法委員第三選區謝衣鳯罷免團體全力衝刺連署拚三階。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第三選區罷免國民黨立法委員謝衣鳯行動進入二階連署衝刺，罷團今公布繳交連署書成績單，也宣布將到溪湖區的埔鹽鄉舉辦宣講，直搗謝衣鳯鐵票區。

彰化縣第三選區的4名民進黨籍縣議員洪騰明、劉珊伶、洪子超、李俊諭，依規定至少完成當選得票數三成的連署書分數，今罷團公布成績單，洪騰明1008分連署書、劉珊伶556分連署書、洪子超37份連署書，李俊諭宣傳連署理念中。

罷團表示，目前罷免連署行動已經突破原先瓶頸，進入最後關鍵衝刺期。每一分連署書都是對台灣民主自由的承諾，也是對下一代未來的守護，感謝民進黨縣議員「主動投入，積極協助收集連署書，為守護台灣民主、捍衛自由價值，做出最具體的行動表率。」

罷團並公告5月4日將在埔鹽鄉順澤宮廣場，邀請網紅八炯、網紅歌手閩南狼、國票綜合證券前董事長洪三雄、新北市議員卓冠廷等人開講，歡迎日本和國際媒體來訪，現場同時設站收取連署書。

埔鹽鄉是農業鄉，鄉長和唯一一席的縣議員雖不是國民黨，2021四大公投是全縣唯一4項結果都符合國民黨期待的鄉鎮市，被執政黨視為深藍選區，也是謝衣鳳罷免的「艱困連署區」，宣講地點選在埔鹽鄉並希望一舉突破，以提前達到3萬份連署。

國民黨 民進黨 罷免 謝衣鳯

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