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國民黨遭收押黨部書記長兼選委會委員 新北市府：將通報免職
民進黨新北市議員張嘉玲今天指出，因涉入死亡連署的國民黨新北市黨部書記長陳貞容，兼任新北市選委會委員，質疑裁判、球證、旁證都是自己人。新北市民政局長林耀長說，每個政黨都有推薦名額，包括民進黨、無黨聯盟都有推薦，對於陳涉案，會通報中選會由行政院通知免職。
張嘉玲指出，陳貞容兼任選委會，新北市府「自己人敢查自己人」，還真的查到自己人，新北市選委會應該立即請中選會，提請行政院予以免派。
林耀長指出，按照法令辦理，政黨都會有推薦人選，新北選委會與是否都很公正，新人選會請政黨重新推薦後，由新北選委會通知中選會，再由行政院通知派任。
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