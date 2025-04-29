國民黨遭收押黨部書記長兼選委會委員 新北市府：將通報免職

民進黨新北市議員張嘉玲今天指出，因涉入死亡連署的國民黨新北市黨部書記長陳貞容，兼任新北市選委會委員，質疑裁判、球證、旁證都是自己人。新北市民政局長林耀長說，每個政黨都有推薦名額，包括民進黨、無黨聯盟都有推薦，對於陳涉案，會通報中選會由行政院通知免職。

張嘉玲指出，陳貞容兼任選委會，新北市府「自己人敢查自己人」，還真的查到自己人，新北市選委會應該立即請中選會，提請行政院予以免派。