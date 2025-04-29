國民黨新北市黨部書記長羈押禁見 侯友宜：司法成打壓異己工具

新北地檢署偵辦不實連署案，昨天指揮搜索國民黨新北市黨部，市黨部書記長陳貞容經過19小時調詢，移送新北地檢署複訊，今天凌晨遭羈押禁見。新北市長侯友宜感嘆，司法應該要贏得人民的信心，但這段時間司法變成打壓異己的工具，辦案應該是有多少證據辦多少事。

侯友宜今視察新泰塭仔圳（第二區）國營路工程，會後被問及市黨部遭搜索、書記長陳貞容羈押禁見。侯說，他從頭到尾一直希望國家是團結的，面對人民最關心的經濟、民生議題，大家好好地攜手合作，但這段時間，看到司法變成打壓異己的工具，辦案應該是有多少證據、辦多少事。

侯強調，調查要有一致性的標準，有沒有選擇性的辦案？有沒有不符合比例原則？有沒有政治目的？大家在看都很清楚，盼大家好好用心在民生經濟上，相信司法應該要贏得人民的信心，而不是像現在人們看到這樣。