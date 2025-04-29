罷免賴總統可行？連勝文喊話藍營必須努力 稱多數民眾對「Mr.賴」不滿

國內政治的罷免醞釀中，層級升高到總統級，而對於罷免賴總統，國民黨副主席連勝文表示，不管多困難的一條途徑，總是要努力的，因為很明顯的看出來多數民眾，不管是社會上做的民調或者媒體做的民調，都顯示出現在大家對「Mr.賴」極度的不滿，以及對他各種倒行逆施法做法的厭惡。

連勝文29日下午出席和平之旅20周年座談會，會前受訪時，針對大罷免情況，連勝文說現在對國民黨來講是「退一步即無死所」，希望所有的黨員同志都必須努力的來確保國民黨的生存，包含連署、反惡罷工作都必須努力。至於罷免形勢，他說以基隆來講，立委林沛祥發現，「搞惡罷的這一群惡霸，他們有100多個偽造聯署，到目前為止也沒聽說過檢調有什麼動作，很明顯這應該是配合民進黨這群惡霸來搞惡罷，才會造成辦藍不辦綠，完全不符合正義的做法」。

媒體詢問，罷免總統賴清德是否可行？連勝文說，不管多困難的一條途徑，我們總是要努力的，因為很明顯的看出來多數民眾，不管是社會上做的民調或者媒體做的民調，都可以顯示出現在大家對「Mr.賴」極度的不滿，跟他的各種的倒行逆施法的這種做法的厭惡。

另對於檢調召開全台視訊會議，疑似針對罷免，連勝文則說，對民眾來講，可能詐欺犯大家更加討厭，以前看到詐欺犯，每次從國外送回來台灣在機場就鳥獸散了，然後過個一年兩年又是一條好漢，這個是很離譜的事情。詐欺犯傷害民眾權益障礙不去抓，這些共諜被抓到後，很低的價錢就把他保釋出去，然後用這麼高、甚至用羈押的這種方法來手法來來迫害這些年輕人，迫害這些國民黨的這些同仁，「我覺得真的是非常離譜的事情」。

而對民進黨秘書長林右昌今天表示，孫中山早在1924年4月26日，民權主義第六講就講過何謂罷免權，他批評國民黨使出假連署，如果孫中山還在世，都會氣到話都說不出來。連勝文表示，孫中山會跟我們，對林佑昌氣的說不出話來。

對於強調自己是台灣人也是中國人，連勝文進一步解釋說，自己是第十代，父母親第九代是台南人，自己也是中華民國國民。「所以對我來講，從小到大這兩個觀念沒有什麼衝突，沒有任何窒礙的地方」。他說現在「只要你不聽民進黨的話，你不讓他做你的主人，只要你跟他有不同的意見，就是要把你鬥臭鬥垮鬥爛，抹紅不夠，還要修理你侮辱你，這就是為什麼民進黨讓這麼多民眾厭惡的主要原因」。

至於連戰身體狀況，連勝文透露，起起伏伏，因為年紀畢竟大了，今天如果父親身體狀況可以會出席。

針對兩岸局勢，連勝文說，中國大陸目前為止還是台灣第一、第二大的交易夥伴，這個世界上應該很少有人會跟自己最大或第二大交易夥伴一天到晚要打仗的，應該沒有一天到晚想要戳我們第二大交易夥伴，恨不得大家打起來，這個其實是非常奇特的狀況，「甚至有點變態的做法」。在這種最困難的時刻，關稅戰的時刻，理論上來講大家應該最保持一個最基本的友好的關係，而不是一天到晚上打，一天到晚要喊殺，這不太對。

在座談會致詞時，連勝文說，如果不是國民黨的努力，兩岸可能早就爆發軍事衝突。他提到，現在就算民進黨有一天回心轉願意開放兩岸的觀光，很多大陸觀光客搞不好不敢來台灣。他透露，去年其基金會辦了一個國際青少年交流賽，本來想邀請大陸的學校參加，後來想想大陸民眾要申請來台不容易，就想邀大陸的國際學校學生來台灣，因為國際學校都有外國護照，「結果學生們願意來，家長不肯，家長說怕到台灣有人身安全顧慮」。

他批評賴總統，指出「Mr. Lai」，「中文翻譯叫做謊言先生，用意識形態綁架台灣民眾，同時利用司法的鷹犬來恐嚇在野黨，製造兩岸的對立，讓兩岸在戰爭邊緣」。兩岸由馬總統時代平穩的關係轉換為衝突這一種狀態。

連勝文並針對兩岸關係強調，國民黨就是提供台灣民眾不同的，但也曾經真正成功過，確實可行的兩岸的互動的模式。