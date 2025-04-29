藍新北黨部書記長遭押 藍黨團批：要押到投票結束？

國民黨新北市黨部書記長陳貞容涉入死亡連署案件，今天遭羈押禁見，新北市議會國民黨團今天質疑，民進黨政府正全面動用國家機器清算異己，難道又打算將在野黨「關2個月又2個月」，直到罷免投票結束為止？尊重司法調查，也相信陳書記長及相關人員將在司法程序中說明清楚，釐清事實。司法調查應以事證為依據，秉持無罪推定原則，勿因政治立場有所選擇與偏頗。

黨團說，新北地檢署日前聲押國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人，最終新北地院認定僅需交保3萬至20萬元，並限制出境、住居，顯示案情與檢方聲押說詞嚴重不符。

國民黨團痛批，若未來陳書記長抗告成功，法院再次裁定交保，檢察官是否又要使出「無限抗告之術」，一再上演大抗告、大成功，只為俯首稱臣於民進黨政府毀憲亂政的意志？

黨團書記長王威元指出，堅定捍衛程序正義，依法行政與依法偵辦是民主社會的根本價值，任何涉及個人權益的案件，都應受到合理、公正且無預設立場的對待。反對任何選擇性辦案與政治操作，呼籲檢調機關秉持專業，勿受政治壓力影響。

王威元強調，新北市國民黨團重視法治與社會公平。支持依法追查事實真相，但同時也提醒，勿讓政治力介入司法程序，破壞社會信任。我們呼籲外界回歸法律本質，給予司法單位應有的空間，也給予當事人正當防禦與自清的權利。

國民黨團強調，罷免連署屬於人民憲法保障的正當權利，民進黨若持續操弄司法打壓民意，勢必激起更大民憤，動搖台灣民主根基。