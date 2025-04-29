批雙標司法待遇 藍：檢調查在野比查詐騙還用功

新北地檢署偵辦綠委連署罷免案，昨再度兵分三路搜索國民黨新北市黨部，市黨部書記長陳貞容今遭法院裁定羈押禁見。國民黨副發言人康晉瑜表示，台灣司法被賴清德政府操作成雙標辦案，辦藍不辦綠、綠能你不能，這是人民最直接的感受。

康晉瑜指出，過去北檢執意抗告，果不其然將台北市黨部主委黃呂錦茹羈押；現在新北檢再大動作搜索新北市國民黨黨部、黨工住所，最後書記長也被羈押禁見。法務部長鄭銘謙在立法院嗑了誠實豆沙包，說出「北檢忙著政治的那些⋯」，現在看來是台灣的檢調體系都在忙著「政治的那些⋯」

康晉瑜說，當年，高雄檢面對罷韓連署，第一階段送件將近3萬份當中就有1348份不合格，還有95份是死亡連署，高雄檢以「罷免團體非公權力機關無查核權限」、「縱有過失，亦無故意」等理由不起訴5名被告，甚至過程中僅傳喚1名被告。

康晉瑜說，反觀現在國民黨新北市黨部必須先面臨檢調發動兵分30路的「大搜索」，再面臨押人取供的「大羈押」，為的就是要綁住在野黨的重要幹部、潰散在野黨的力量。檢調查在野黨比查詐騙還用功、查在野比查共諜還勤勞。發起罷免執政黨立委，就要面臨雙重標準的司法待遇，台灣離獨裁還遠嗎？