傳賴清德令35藍委二階罷免全過 民眾黨諷黨國體制現形

有關民進黨發言人卓冠廷指稱，民進黨主席賴清德在中常會下令，「連署罷免藍委35個全都要過」，民眾黨發言人張彤今天表示，民進黨秘書長林右昌大動作出面澄清，難道是一個扮黑臉、一個扮白臉滅火，如果卓冠廷所言屬實，恰好坐實綠色黨國體制現形。

針對卓冠廷的說法，林右昌上午舉行記者會說，罷免行動是公民團體自主行為，從來不是由政黨主導，民進黨一貫全力協助、維護公民團體權利。

張彤稍早透過文字表示，卓冠廷前一天才公開宣示，賴清德下令「泛藍立委35個罷免案都要過」，然而林右昌今天卻大動作出面澄清，「罷免是罷團自主行為，民進黨從來沒主導」，就連自家立法院黨團都潑冷水。

張彤質疑，綠營方向大轉彎、上演網內互打，難道是眼見被揪出「賴主席下達罷免軍令狀，以黨領政完全不演了」，趕快一個扮黑臉、一個扮白臉滅火，又或者只是一齣地方議員被黨中央打臉的鬧劇。

張彤批評，如果卓冠廷所言屬實，賴清德貴為國家元首，下達軍令狀全力推動大罷免，恰好坐實綠色黨國體制現形，民進黨坐領人民納稅錢正事不做，每天只想搞政治鬥爭與大罷免，完全徹底踐踏民主；如果只是地方議員為了搏聲量，最終被中央黨部打臉的茶餘飯後笑話，卓冠廷不但是不適任議員，更是信用破產的發言人。

張彤也說，民進黨身為執政黨，不要說一套做一套，為了鞏固自身政黨利益持續癱瘓國政，拿全體人民的生計當作政治籌碼，藉此操作社會對立、動用國家機器來打擊政敵。