朱立倫對反罷免設KPI基層反彈？ 秦慧珠駁斥

國民黨主席朱立倫昨天下令所有黨籍民代全面投入罷免綠委二階段連署，並將連署成果列入KPI考核，傳出有基層「反彈」但國民黨北市議員秦慧珠表示，「國民黨又不是彈簧床，反彈什麼？」黨中央下達軍令，大家就要動起來，承擔責任。

秦慧珠表示，現在先要做的是罷免綠委的二階連署，但很多縣市黨部的主委被收押或交保，礙於偵查不公開，行動受限制，所以需要議員來支持，以台北市中正萬華、士林北投的「罷雙吳」二階連署，需要議員擺攤，把在壓力、期許給議員，這是很重要的，雖然沒有具體說明KPI，但黨中央既然已經說，所有連署會動起來。

秦慧珠表示，之前有聽說部分議員主動擺攤，但有一些議員消極抵制、漠不關心，現在黨難當頭，不用黨中央下令，如果是真的有責任心的議員，都應該在二階連署努力，務必跨過二階連署達標。

對於有人反彈？秦慧珠說，國民黨又不是彈簧床，反彈什麼？這個時間還有人反彈就太不識大局，沒有共赴黨難的決心，要反彈的人就說出來，跟中央溝通，哪些做不到，大家來幫忙，而不是在下面反彈不去幫，政治任務中沒有什麼好反彈，反彈的就不是忠貞的國民黨員和黨韓部。她說，不要袖手旁觀，還說要2026被提名，應該先努力才能有收穫。

議員鍾沛君也說，之前民眾詢問下載電子連署書，填完後送去哪裡，過去都是請他們自己送去各地的罷免總部，像是中正萬華和士林北投，就會請他們自己跑一趟，主席下令後，接下來15個民進黨立委和8議員的二階罷免連署，是所有國民黨黨公職的共同目標。