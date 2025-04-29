台東罷團收死亡連署 赫見「唐太宗」、「池府千歲」

罷免台東國民黨立委黃建賓連署行動昨日截止收件，志工整理連署書發現，竟出現死亡千年以上的唐玄宗、唐太宗及神明池府千歲等古人參與連署。罷團說，被迫上了一堂中國歷史課，譴責造假人士行徑惡劣。

「台東挫賓行動小組」發起罷免活動，日前已跨過二階連署門檻11540份，於4月28截止收件，推估約達1萬5千份左右，實際數字預計5月1日對外公布。

民進黨台東縣黨部也是連署站之一，陸續收到連署書信件，其中一張連署書竟出現中國古代皇帝、皇后名字，甚至連李府千歲（李大亮）及池府千歲（池夢彪）也有，懷疑這些連署者的身分證字號、出生年月日、戶籍地址及簽名全是造假。

罷免總部表示，7名連署者身分有問題，分別為漢武帝皇后衛子夫（西元前91年逝世）、唐玄宗李隆基（西元762年逝世）、唐太宗李世民（西元649年逝世）、唐朝開國功臣李大亮（西元645年逝世）、東晉大臣車騎將軍謝玄（西元388年逝世)、唐朝曹國公徐懋功（西元669年逝世）、唐朝開國名將池府千歲池夢彪，這些古人沒有一個是中華民國國民，被強制上一堂歷史課。

台東縣黨部對這類疑似死亡連署表達譴責，執行長翁聖惠表示，相信挫賓小組會謹慎審件，有能力應對這類惡意連署的奧步，二階罷免能夠一次過關。